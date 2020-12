Hauge har tatt Serie A med storm. Men det er en ting han fortsatt venter på.

Jens Petter Hauge (21) har startet på benken i ti Serie A-kamper for AC Milan. Han må trolig innfinne seg med rollen som superreserve også i onsdagens kamp.

Hauge har fått innhopp i åtte Serie A-kamper denne sesongen, og 21-åringen har scoret ett mål i den italienske toppdivisjonen. AC Milan-trener Stefano Pioli har likevel ikke funnet plass til nordmannen i startoppstillingen hos serielederen ennå.

Onsdag er det ca 307 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Skader og suspensjoner hos AC Milan gjorde at sempremilan.com mandag meldte at Hauge med stor sannsynlighet ville få starte onsdagens hjemmekamp mot Lazio. I så fall ville det bli den tidligere Bodø/Glimt-spillernes første kamp i startelleveren hos italienerne i Serie A.

Men tirsdag ettermiddag skrev velinformerte Sky Italia at nordmannen starter på benken.

Milan - Lazio 2,05 - 3,45 - 3,05 H (spillestopp onsdag kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Italiensk, Serie A. AC Milan slo Sassuolo 2-1 i helgen. Dermed topper de fortsatt tabellen i Serie A, ett poeng foran byrival Inter.

Onsdag tar de imot et av ligaens beste bortelag på San Siro. Lazio har kun tapt tapt én av de siste seks bortekampene.

Ubeseiret etter 13 kamper

The Rossoneri har vært utrolig gode i ligaen denne sesongen. Stefano Piolis menn er ubeseiret etter de første 13 kampene, og de har vunnet ni av dem. På toppen av det hele har Milan scoret minst to ganger i alle kampene. Ja, AC Milan har faktisk scoret to mål eller mer i de siste 15 Serie A-kampene, til tross for at laget har hatt skader på flere nøkkelspillere. De mangler også flere sentrale spillere til onsdagens kamp mot Lazio.

Ismael Bennacer er skadet og ute til nyttår, mens Franck Kessie er suspendert. Fra før er Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjær og Matteo Gabbia på skadelisten.

Onsdag er det ca 307 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det har også vært usikkert om Ante Rebic og Sandro Tonali rakk onsdagens kamp mot Lazio. Rebic måtte stå over helgens kamp mot Sassuolo, og Tonali gikk av banen etter første omgang mot Sassuolo med en muskelskade.

Jerngrep på Lazio hjemme

Likevel, Sky skriver tirsdag at Gianluigi Donnarumma starter i mål, og han vil ha en backrekke med Davide Calabria, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli og Theo Hernandez foran seg. De mener også å vite at Tonali blir spilleklar og starter ved siden av Rade Krunic. Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu og Rafael Leao er den offensive trioen som ligger bak Rebic som starter på topp.

Onsdag er det ca 307 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Joaquin Correa, Lucas Leiva og Francesco Acerbi vil sannsynligvis bli hvilt i denne kampen. Alle tre er på vei tilbake fra skader, mens Mohamed Fares og Senad Lulic er definitivt ute.

Lazio vil trolig stille med dette laget: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Lazio har vært sterke på bortebane denne sesongen, men de trives ikke på San Siro. Iallfall ikke resultatmessig.

AC Milan er nemlig ubeseiret i 29 av de siste 30 hjemmekampene mot Lazio i Serie A. Fasiten viser 18 seire og 11 uavgjorte, og tapet kom i november i fjor.

Herlig oddsprogram denne onsdagen. Sjekk her!

Lazio har vært ustabile denne sesongen, men seieren mot Napoli i helgen viser hva de er kapable til. Milan har ikke råd til å gi fra seg poeng i denne kampen, om de skal beholde tabelltoppen i Serie A. Med forsvarssjefen Acerbi ute hos Lazio, tror vi Milan vinner denne matchen.

AC Milan-seier gir 2,05 i odds. Det er greit.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset