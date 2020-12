FHI frykter man kan smittes av ny variant selv om man allerede har hatt koronaviruset

Den nye og tilsynelatende mer smittsomme varianten av koronaviruset kan medføre at man bli smittet på ny, selv om man allerede har hatt covid-19, ifølge FHI.

Det sier seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet til NRK.

En forandring på molekylet gjør at antistoffer ikke binder like godt dersom det er laget antistoffer mot det vanlige viruset, ifølge Hungnes.

– Da kan man få det en gang til. Det er noe man må følge med på, sier forskeren.

Hungnes sier at det er vanlig at viruset dannes i nye varianter, men at denne nye koronavarianten er annerledes enn de tidligere mutasjonene som er sett hittil.

– Den nye mutasjonen er trolig her allerede, men ikke med en spredning som har noe å bety, anslår han.

