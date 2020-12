Redningsaksjon i Stryn

Nødetatene har satt i gang en redningsaksjon etter en mann som skal ha falt og skadd seg ved Loen i Nordfjord i Stryn kommune.

Politiet mottok melding like før klokken 21 tirsdag kveld om at en mann hadde falt ved Via Ferrata.

– Han er god kjent i området, men vi får ikke kontakt med ham. Om det er fordi han har gått tom for strøm på mobilen eller på grunn av dårlig dekning, er vanskelig å si, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

Været i området karakteriseres som utfordrende.

– Et redningshelikopter i området har prøvd å gjøre et søk, men på grunn av været er det vanskelig å se noe. Vi har mannskaper fra politiet og frivillige fra Røde Kors som skal ta seg ned i området til fots, sier Hellesund.

