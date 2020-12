Elverum knuste ØIF Arendal i toppkampen

ØIF Arendal kom til Elverum som serieleder i håndball, men ble sendt hjem som slakt da hjemmelaget overtok førsteplassen med 37-22-seier.

Utklassingsseieren i den siste eliteseriekampen før den seks uker lange VM-pausen gjør at Elverum er ett poeng foran ØIF Arendal og to foran Drammen, men med tre kamper færre spilt enn tetrivalene.

– Dette var en soleklar innertier. Jeg tar av meg hatten for spillerne. Dette var en stor prestasjon, sa Elverum-trener Børge Lund til TV 2.

ØIF Arendal utlignet Elverums to første ledermål, men så scoret hjemmelaget fire på rad, og utover i første omgang utviklet det seg til å bli ren utklassing. Ved pause sto det 18-9.

– Senior mot junior

12 minutter ut i 2. omgang tok ØIF Arendals trener Marinko Kurtovic timeout på stillingen 25-11. Kampen var for lengst avgjort, men det handlet om å berge ansikt.

Resten av kampen holdt ØIF Arendal nesten følge, men det endte med 15-målsseier til Elverum.

– I dag var det senior mot junior, og da blir det så ubehagelig. Klart at det føles litt pinlig, men Elverum er et klasselag i norsk håndball. I dag var de en klasse bedre enn oss, om ikke to, sa Kurtovic til TV 2.

Storspill

Elverum-keeper Emil Imsgard storspilte i de 45 minuttene han voktet målet og bidro til å gjøre kvelden tung for gjestene.

– Jeg synes laget presterte utrolig bra i dag. Alle gjorde jobben hele veien, sa han.

11 Elverum-spillere tegnet seg i målprotokollen, med Dominik Máthé og Simen Holand Pettersen som mestscorende med fem mål hver. For gjestene var det liten trøst at Olaf Richter Hoffstad var kampens toppscorer med seks mål.

Elverum får ikke pause riktig ennå, for laget skal spille cupfinale mot Nærbø i romjula.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget