Politiet rykket ut til melding om full mann på lekeplass – var voksen mann som spilte Pokémon Go

Harstad-politiet mottok melding om full mann som surret lenge rundt på en lekeplass. Det viste seg å være en edru mann i 60-årene som spilte Pokémon Go.

Klokken var 21.30 da politiet ble oppringt om den angivelig fulle mannen.

Mannen virket beruset og hadde lenge oppholdt seg på lekeplassen, noe som vekket mistanke en sen tirsdagskveld før jul.

– Men patruljen som kom dit, fant fort ut at han var edru, og mannen forklarte hva han drev med. Det var visst et såkalt pokéstopp der, jeg vet ikke – jeg driver ikke på med sånt, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB.

Pokémon Go er et mobilspill hvor man kan gå rundt med mobilen for å fange Pokémon avhengig av hvor du beveger deg.

– Han fikk fortsette, det var ingen grunn til å stoppe han med å gjøre det, sier Kileng.

