Donald Trump benåder 15 personer – blant annet flere av sine støttespillere

President Donald Trump benåder 15 personer, flere av dem Trump-støttespillere som har vært under etterforskning for forskjellige lovbrudd.

Blant dem som benådes, er George Papadopoulos, som var siktet blant annet for å ha avgitt en falsk forklaring i spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Alex van der Zwaan, som var knyttet til Mueller-etterforskningen, blir også benådet.

Også de tidligere folkevalgte Duncan Hunter og Chris Collins er blant personene som nå benådes av Trump. Collins var det første medlemmet av Kongressen som ga sin støtte til Trump og ble dømt til to år og to måneder i fengsel for å ha gitt innsideinformasjon til sin sønn.

Hunter ble dømt til 11 måneder i fengsel etter å ha sagt seg skyldig i å ha stjålet kampanjemidler og brukt dem på alt fra kvelder på byen med venner til å arrangere bursdagsfest for datteren sin.

Blackwater-tilknyttede Nicolas Slatten, som sonet en livstidsdom for sin forbindelse til en massakre i Irak, blir også benådet av Trump.

