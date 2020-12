Nødrop fra Stockholms helsevesen: – Situasjonen har aldri vært så anstrengt som nå

Helsevesenet i Stockholm er nede i knestående, og situasjonen beskrives som langt verre enn den var i vår. Ingenting tyder på at det vil raskt vil endre seg.

– I vår gikk behovet for helsehjelp raskt opp og raskt ned igjen. Nå blir toppen værende i uke etter uke, sier Stockholm-regionens helse- og omsorgsdirektør Björn Eriksson.

Eriksson vil ikke sette et tak for kapasiteten. Han sier at den blir økt ettersom behovet øker. Begrensningen ligger i stedet i hvor lenge presset på helsevesenet vil vare.

– Toppen er mye lengre enn i vår. Den har pågått siden november. Tross at vi ikke har like mange covid-pasienter nå, er belastningen på helsevesenet minst like stor ettersom vi har mange flere pasienter som ikke har covid-19, sier han.

Få lys i tunnelen

Sykehusregionen ser ingen tegn til at situasjonen er i ferd med å snu, eller at den vil gjøre det i nærmeste framtid.

– Det finnes ingenting som er viktigere enn at smittespredningen minsker, men det ser vi ingen tegn til, sier Eriksson.

Han mener de aller fleste i regionen følger retningslinjene. Likevel fortsetter smitten å være på et høyt nivå.

– Stockholmerne følger anbefalingene i stor grad, men ettersom smittespredningen er uendret, holder ikke det, sier han.

Lange arbeidsdager

Tirsdag var 800 pasienter innlagt med koronasykdom på akuttsykehusene i den svenske hovedstadsregionen, sier Eriksson.

– Det innebærer at helsepersonellet ikke kommer til å kunne være med nære og kjære i helgene i så stor grad som de fortjener, men må fortsette å ta ekstravakter og lange vakter. Det har aldri vært så anstrengt i helsevesenet som det er nå, sier Eriksson.

– Aldri noensinne?

– Så anstrengt helsevesen, så lenge, det har i alle fall ikke skjedd så lenge vi som er yrkesaktive nå kan huske, sier helse- og omsorgsdirektøren.

(©NTB)

