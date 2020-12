Stansen i direkteflyginger fra Storbritannia videreføres til 2. juledag

Norge viderefører stans i direkteflyginger fra Storbritannia fram til og med 2. juledag. Flystansen kan bli videreført til over nyttår, opplyser regjeringen.

Stansen i direkteflyginger opprettholdes for å hindre spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia, skriver regjeringen i en pressemelding onsdag formiddag.

– Vi ønsker mer tid til å skaffe mer kunnskap om virusvarianten og forhindre spredning i Norge. Hvis denne varianten av viruset ikke finnes i landet, vil det være store helsemessige gevinster ved å stenge det ute, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Vurderer ytterligere videreføring

Det var mandag denne uken at regjeringen innførte et 48 timers forbud mot å fly passasjerer fra Storbritannia til Norge. Det skjedde etter at en ny koronavirusvariant som anslås å være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten har spredt seg i London og Sørøst-England den siste tiden.

Høie sier at det er viktig å vurdere situasjonen løpende for å iverksette de riktige tiltakene. EU-kommisjonen anbefalte tirsdag medlemslandene å oppheve reiserestriksjonene overfor Storbritannia.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere om stansen i direkteflyginger skal videreføres fram til 2. januar. Direktoratet blir også bedt om å vurdere EU-kommisjonens anbefalinger.

– Norge er blant landene med de aller strengeste innreiserestriksjoner i Europa. Vi jobber nå med å få på plass et system for elektronisk registrering av alle reisende, som vil komme i tillegg til krav om negativ test og ti dagers karantene, sier Høie.

Flyr med last til Norge

Det er satt opp flere flyginger fra Storbritannia til Norge onsdag.

SAS har blant annet fly som ankommer Oslo lufthavn Gardermoen fra London og Manchester onsdag ettermiddag, men pressesjef John Eckhoff opplyser til NTB at disse flyene kun vil frakte last og ikke passasjerer.

