Russland og Colombia i diplomatisk feide

Russland har utvist to colombianske diplomater, som et svar på at russiske diplomater er utvist fra Colombia.

I tillegg ble Colombias Moskva-ambassadør Alfonso Lopez Caballero kalt inn på teppet i Russland, opplyste Russlands utenriksdepartement i en kunngjøring onsdag. Tirsdag opplyste colombianske myndigheter at de hadde utvist to russiske diplomater tidligere i desember. Årsaken var at et angivelig brudd på Wien-konvensjonen, som regulerer de folkerettslige traktatene, uten at bruddene ble spesifisert. Russiske myndigheter er misfornøyd med avgjørelsen. – Dette samsvarer ikke med den tradisjonelle ånden av vennskap og gjensidig respekt mellom landene, sa Russlands utenriksdepartement. (©NTB)