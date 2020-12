Det har vært en økning i meldte smittetilfeller de siste to ukene, viser FHIs rapport. Koronasituasjonen anses som ustabil.

Det fremgår av ukesrapporten til Folkehelseinstituttet.

– Situasjonen i Norge er ustabil med mange pågående utbrudd og fare for økt smittespredning gjennom julen, skriver FHI og fortsetter:

– Det er behov for fortsatt sterk innsats for å redusere smittespredningen, og det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt.

