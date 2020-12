Trondheim vurderer strengere tiltak – urovekkende forhold avdekket

Smittesporingen i Trondheim har avdekket utstrakt festing i enkelte miljøer. Kommunen vurderer strengere koronatiltak.

– Vi har avdekket miljøer som planlegger omfattende sosial kontakt gjennom jula og mennesker som ikke møter opp til testing. Vi har også indikasjoner på at fester med mange mennesker har blitt gjennomført i den siste tiden og som kan ha skapt større smitteutbrudd, sier helse- og omsorgsdirektør Helge Garåsen i en pressemelding.

Ifølge Garåsen er det indikasjoner på at flere personer i slike miljøer ikke har overholdt innreisekarantene ved hjemkomst fra utlandet.

– Våre funn er skremmende og gir grunn til å sterkt vurdere om det i romjula vil bli innført mer omfattende nedstengning over hele Trondheim, sier Garåsen.

Hjem fra utlandet og på fest

Til avisa Nidaros sier kommunedirektør Morten Wolden at personer har vært på reise i utlandet og kommet tilbake til Trondheim – for så å ikke ha overholdt karantenebestemmelsene.

På spørsmål fra avisa om folk har kommet hjem fra utlandet og så dratt på fest, svarer han dette:

- Ja. De har ikke overholdt karantenen og hatt sosiale sammenkomster. Det er kjempealvorlig.

Wolden sier kommunen har oppdaget dette de siste to dagene:

- Jeg mener at det er sjokkerende. Det er i dag og i går man har avdekket dette. Både at det har vært organisert festing i noen miljøer og at det har vært planlagt denne typen aktivitet.

39 nye smittetilfeller

Tirsdag ble det registrert 39 nye smittede i Trondheim. Det er fem færre enn på mandag da det ble satt smitterekord.

Ifølge kommunen er det god testkapasitet og mulighet for testing hver dag gjennom jula. Kommunen understreker viktigheten av å møte til oppsatt testtime.

Dette er de smittede i Trondheim per 23. desember De smittede er: Person i 30-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 40-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i tenårene. Kjent nærkontakt.

Barn under 10 år. Kjent nærkontakt.

Person i 30-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.

Barn under 10 år. Kjent nærkontakt.

Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 50-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.

Person i tenårene. Kjent nærkontakt.

Barn under 10 år. Kjent nærkontakt.

Barn under 10 år. Kjent nærkontakt.

Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 50-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 70-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 20-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 40-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 30-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 50-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 50-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 50-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 50-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 30-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 20-årene. Smittet fra utland.

Person i 30-årene. Kjent nærkontakt.

Person i 20-årene. Smittekilde foreløpig ukjent.

Person i 30-årene. Smittekilde uavklart.

Person i 40-årene. Kjent nærkontakt.

Person i tenårene. Kjent nærkontakt.

Person i tenårene. Kjent nærkontakt.

Person i tenårene. Kjent nærkontakt. Alle har milde sykdomsforløp. (Kilde: Trondheim kommune)

