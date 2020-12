26. desember kommer koronavaksinen til Danmark

Danmark starter vaksinering 3. juledag.

Danmarks helseminister Magnus Heunicke orienterte onsdag om programmet for utdeling av de første vaksinedosene, som ankommer Danmark 26. desember. Allerede dagen etter klokka 10.00 starter vaksineringen.

Det er Pfizer/BionTechs vaksine som kommer først, men Danmark regner med at Modernas vaksine blir den neste.

Vaksineringen starter i Danmark 27. desember på sykehjemmene, og dette vil skje omtrent samtidig på ulike steder i Danmark, opplyser helseministeren.

Det kommer i første omgang 10.000 doser, og de vil bli brukt opp på kort tid, og Danmark regner med at det raskt vil komme mer.

Helseministeren tok også opp meldinger om trusler mot helsepersonell.

- Det hører ingen steder hjemme i det danske samfunnet, sa han.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, sa på pressekonferansen at man nesten må klype seg i armen for å tro at koronavaksinen allerede er klar:

- At vi kan stå her på lille julaften og si at på lørdag kommer vaksinen til Danmark og på søndag går vi i gang med å vaksinere, det er helt fantastisk, uttalte han ifølge dansk TV 2.

I Danmark er det registrert 26 dødsfall og 3297 smittetilfeller det siste døgnet. Til sammen har 143.472 personer fått påvist smitte i landet, mens 1096 har dødd siden covid-19-innbruddet startet, viser tall fra Statens Serum Institut. Det melder NTB.

720 personer er innlagt på sykehus i Danmark lille julaften, en svak nedgang fra dagen før. Det er derimot flere på intensivavdeling: 91 pasienter. 53 personer behandles med respirator.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto