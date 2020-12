Gunhild Stordalen: - 2020, året hvor det umulige ble mulig

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!



Gunhild Stordalen (41), lege, miljøforkjemper og grunnlegger av EAT Foundation:

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Gleder meg til familiejul på landet, med masse skiturer og uteaktiviteter! Det blir med mamma og pappa, mine to yngre søsken, partnere og deres til sammen fire små barn. En passende korona-kohort. Dessuten, det blir liv med tre hunder, inkludert min nye grand danois Rammstein som jeg overtok rett før jul.

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Jeg kan ta den verste julen først – det var på sykehus i Utrecht i 2014 og første stamcellebehandling. Da føltes friluftsjul på Muggerud utrolig langt unna. Jeg har nemlig så mange fine barndomsminner fra julen herfra. Så kanskje det beste minnet faktisk er julen i fjor, som var den første tilbake i barndomshjemmet på mange år. Da fikk jeg ha mamma og pappa helt for meg selv. Det var stille og fredfylt, med masse snø og herlige skiturer med hundene.

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Gleder meg veldig til å ønske 2021 velkommen, sammen med venninner på Fyri Resort i Hemsedal. Der skal vi gå og kjøre ski, spise god mat og ha ordentlig ferie.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - Krise, men også året hvor det umulige ble mulig. Pandemien er det første dype sjokket i tidsalderen hvor menneskeheten kontrollerer planetens skjebne. Men samtidig, det er så imponerende hvor fort vi har utviklet effektive vaksiner. Det har tatt mindre enn et år! Dette viser at når vi kommer sammen om forskning og samarbeider på tvers, kan vi takle selv de mest krevende oppgaver knyttet til menneskehetens og planetens skjebne.

Ditt største ønske for 2021? - At 2021 blir året for det store gjennombruddet for globalt samarbeid og handling på klima, helse og miljø. Beslutningene vi tar neste år, vil ikke bare kunne være avgjørende for det neste tiåret, men hundrevis av år frem i tid. Med flere store FN-eventer, på hav, klima, biologisk mangfold og ikke minst toppmøtet om matsystemer i oktober, har vi en unik mulighet til å gjøre 2021 til et super-år for å snu pilene i riktig retning.

Hva er dine planer for det neste året? - Gi bånn gass med EAT og FN-toppmøtet om sunne bærekraftige matsystemer. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få så mange som mulig engasjert – fra bønder, fiskere, kokker og produsenter, til forskere, næringslivsledere, borgermestere og statsledere – og selvfølgelig folk flest. Sammen kan vi gripe muligheten og redde både planeten og vår egen helse.

