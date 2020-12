Sene klassescoringer sendte Manchester United til semifinale i ligacupen

Manchester United skal spille semifinale i ligacupen etter to vakre scoringer like før full tid. United slo Everton 2-0.

87 minutter var spilt da Anthony Martial fant uruguayaneren i mellomrom. Spissen la til rette før han banket til med venstrefoten. Et par sekunder senere lå ballen limt nede i lengste hjørne, utakbart for Robin Olsen.

Fem minutter på overtid fastsatte Marcus Rashford sluttresultatet til 2-0 etter et vakkert kontringsangrep tatt ut av læreboka. Til slutt fikk engelskmannen tid og rom med Olsen, og ballen ble limt ned i hjørnet.

Dermed blir Ole Gunnar Solskjær og co. å se i semifinale i ligacupen denne sesongen også. Sist sesong ble det semifinale-exit for Manchester City etter 3-2 til Pep Guardiola og co. sammenlagt.

Tottenham, Brentford og Manchester City er de andre lagene som er klare for semifinale. Dermed kan det bli en reprise av sist sesongs semifinale.

I regnværet på Goodison kom gjestene i rødt ut i 100 og hadde flere store sjanser i løpet av det første kvarteret. Edinson Cavani fikk en god dobbeltmulighet fra kloss hold etter ti minutter, men Robin Olsen reddet begge.

24 minutter var spilt da Mason Greenwood var en liten centimeter unna 1-0 etter en bra heading fra 13-14 meter. Headingen sneiet stolpen.

Etter det roet oppgjøret seg kraftig, før Cavani avgjorde like før full tid.

Bruno Fernandes kunne avgjort på overtid, men skjøt i tverrligger fra 15 meter. Like etter scoret Rashford. Dermed endte det 2-0.

(©NTB)

