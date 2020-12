Kontio fikser V4-opptur julaften

Lunsjen starter klokken 10.15! Hedershest i comeback! Flere frekke objekter! V4-suksess på julaften?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.



Eskilstuna står for dagens V4-lunsj, og her er man i gang allerede klokken 10.15! Vi banker 12 Zenit Brick (V4-3), og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 3 Point To Point – Fullførte godkjent etter et snilt opplegg sist, mens den gikk ganske pigg i mål med krefter igjen nest sist. Er veldig kjapp fra start, og dette kan fort dreie seg om tet og slutt. Er vant å gå med sko på alle fire, og den balansen passer perfekt. SPILLES!

V4-2 : 12 Metallica I.R. – Så smellfin ut i banen sist, og den var blank som en sel. Feilet da fra et trangt spor i volten, og den tapte MYE. Kom råsterkt tilbake, og den fikk to klare pluss i kanten av oss. Får på seg en BIKE nå, og klaffer det bare litt underveis så skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V4-3 : 12 Zenit Brick – Dukker opp i ny regi, og gjør comeback etter et lengre avbrekk. Møter «IKKE NOE» i dette comebacket, og den må nesten være syk for å tape. Kontio kjenner dessuten hesten godt fra tidligere, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne mot en svært billig gjeng.

V4-4 : 9 Esther Cheri – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den ligger virkelig litt i skorpen. Spurtet meget bra sist, og vi likte det vi fikk se da. Står i et spennende smygspor mot riktig motstand nå, og får bare kusken til styringen så burde dette dreie seg om en fin sjanse. Slår til som en godbit?