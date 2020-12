91 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Fem færre enn gjennomsnittet de sju foregående dagene.

Det er registrert 91 nye koronasmittede i Oslo det siste døgnet. Det er fem færre enn gjennomsnittet de sju foregående dagene, som var 96 smittede per dag.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Tirsdag ble 115 smittetilfeller registrert, mens 94 tilfeller ble registrert i løpet av mandag. Onsdag for en uke siden ble det registrert 101 nye koronasmittede i Oslo.

Totalt er det registrert 1.279 nye smittede i hovedstaden de siste 14 dagene.

Bydelene Stovner og Bjerke har det høyeste smittetrykket. Lavest smittetrykk er det i Ullern, Nordre Aker og Sagene.

I bydel Stovner er det registrert 576,3 smittede per 100.000 innbyggere de to foregående ukene. Deretter følger Bjerke med 379, mens Søndre Nordstrand og Grorud har 321,9 og 321,2 smittede per 100.000 innbyggere.

I bydel Ullern er smittetallet 46,3 per 100.000 innbyggere, mens det er 56,4 i Nordre Aker og 59,9 i Sagene.

(©NTB)

