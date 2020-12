Disse benådet Donald Trump lille julaften

Hvem er de og hva hadde de gjort: Her er lista over personene Donald Trump benådet lille julaften.

Lille julaften benådet Donald Trump ytterligere 29 personer. Alle presidenter i USA (du kan se lista over presidenters benådninger her) har benådet personer som de mener har blitt behandlet for hardt av rettsvesenet, eller personer som på andre måter har gjort seg fortjent til å bli benådet av presidenten for tidligere handlinger.

Ingen tidligere presidenter kan likevel måle seg med Donald Trump. Til nå har han benådet 49 personer. Tidligere denne uken fikk Trump kritikk for å ha benådet krigsforbrytere. Lille julaften fulgte han opp med å benåde 29 personer - blant disse er flere personlige bekjente og flere eiendomsinvestorer.

Roger Stone: Donald Trumps venn gjennom mange år ble dømt til 40 måneder fengsel for vitnepåvirkning og for å ha løyet til Kongressen. Aktoratet la ned påstand om fengsel i sju til ni år, da han ble kjent skyldig i november 2019. Justisdepartementet grep inn og ba om lavere straff. Etter dommen i februar i år, omgjorde Trump dommen slik at Stone slapp å sone.

Charles Kushner: Charles Kushner er faren til Trumps svigersønn Jared Kushner og mangeårig personlig venn av Donald Trump. Charles Kushner er eiendomsutvikler og har innrømmet skyld på tiltalepunkter om påvirkning av vitner og skatteunngåelse i 2004, og ble dømt til to år fengsel i 2005, som han har sonet.

Paul Manafort: Trumps tidligere valgkampsjef ble i to rettssaker dømt til 7,5 år fengsel for vitnepåvirkning og svindel. Han startet soning i juni 2018 og ble i mai overføret til hjemmesoning av frykt for koronasmitte.

Mark Shapiro og Irving Stitsky: Eiendomsinvestorer i New York som i 2010 ble dømt for svindel ( Reuters, 2010). De ble dømt for å ha lurt 250 mennesker for 23 millioner dollar og ble dømt til 85 års fengsel (Bloomberg 2010). Begge hadde blitt dømt for svindel tidligere (Hartford Courant 2001 omtale av Mark Shapiro)

James Kassouf: Ble dømt for skatteunndragelser i 1989. Har siden engasjert seg i kirken, det lokale brannvesenet og jobber for veldedige organisasjoner, i følge Det hvite hus. Det er ikke oppgitt hvor lang straff han fikk, men den er uansett ferdig sonet.

Mary McCarty: Hun var folkevalgt leder i Palm Beach Florida og erkjente i 2009 å ha brukt vervet til å berike seg selv og familien, skriver Star Tribune. Hun sonet 21 måneder av dommen på 42 måneder.



Christopher Wade: Dømt for flere tilfeller av hacking. Har siden vist anger og jobbet for å gjøre samfunnet tryggere, skriver Det hvite hus. Lengden på straffen er ukjent.

Christopher II X , formerly Christopher Anthony Bryant: Han er en leder i lokalmiljøet i Louisville, Kentucky. Han ble dømt for narkotikaforbrytelser, har sonet straffen og ble sist løslatt fra fengsel for 20 år siden. Det hvite hus sier at Christopher II X er et sterkt eksempel på at man kan bli en bedre person. Han har tidligere blitt benådet av guvernøren i Kentucky, skriver Wave 3News.

Cesar Lozada: Driver et firma som renser svømmebasseng i Miami. Han er fra Cuba og ble dømt for distribusjon av marihuana (som nå er lovlig i mange stater), skriver Det hvite hus.

Joseph Martin Stephens: Ble dømt for ulovlig våpenbesittelse i 2008 og sonet 18 måneder, skriver Det hvite hus.

Andrew Barron Worden: Er i dag en rik investor og ble dømt for å ha svindlet kundene sine i 1998. Det hvite hus påpeker at han hadde begynt å betale tilbake pengene før han ble tiltalt, skriver Star Tribune. Han fikk to år betinget fengsel, ifølge Forbes.

Robert Coughlin: Jobbet i justisdepertementet og ble dømt for brudd på habilitet-lovverk i forbindelse med skandalen rundt tidligere dømte topplobbyist Jack Abramoff. Han hadde et forhold til en av Abramoffs medarbeidere mens han jobbet med Abramoff-saken (Corthouse news, 2008). Han ble dømt til en måned «fengsel» i overgangsbolig og tre års betinget fengsel.

John Boultbee og Peter Atkinson: De ble dømt sammen med Conrad Back for brevsvindel. Alle ble dømt til fengsel i seks og et halvt år. De sonet begge ett år. Black er en profilert medieperson og en gammel venn av Donald Trump. NA skrev denne artikkelen i 2007 om Trumps støtte til Black.

Joseph Occhipinti: Jobbet for imigrasjonsmyndigheten da han i 1991 ble dømt for å ha kommet med uriktig informasjon i forbindelse med ransaking hos en latinsk butikkeier i New York. Det hvite hus påpeker at han i sin karrière fikk 76 utmerkelser, skriver Star Tribune.

Rebekah Charleston: Ble arrestert for skatteunndragelser i 2006. Hun var offer for menneskehandel og ble tvunget til prostitusjon. Hun har siden jobbet for å hjelpe andre kvinner utsatt for menneskehandel. Benådningen var støttet av etterforskeren som arresterte henne, skriver Star Tribune.

Rickey Kanter: Ble dømt for å ha solgt spesiallagde sko for diabetikere, som ikke var medisinsk godkjent, skriver Star Tribune.

Topeka Sam: Ble dømt til ti år for narkotikaforbrytelser og har sonet tre år. Hun er i dag strafferettsadvokat og jobbet sammen med Donald Trump i utformingen av loven First Step Act. Den profilerte kvinnen takket Trump på Twitter etter benådningen.







James Batmasian: Eiendomsinvestor i Florida som erkjente å ha unndratt mer enn 250.000 dollar i skatt og sonet åtte måneder fengsel.



William J. Plemons, Jr.: Ble dømt for økonomisk kriminalitet sent på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet. Han sonet 27 måneder, skriver Star Tribune.



Russell Plaisance: Blir benådet etter sin død. Han ble i 1987 dømt for medvirkning til kokainsmugling. Det hvite hus skriver at dommen var i strid med hans livshistorie og karakter. Han drev et taubåtselskap i Louisiana. Det er ikke opplyst hvor lenge han sonet.

Daniela Gozes-Wagner: Ble i 2019 dømt for å ha svindlet helsemyndighetene for 50 millioner dollar, og ble dømt til 20 års fengsel (justisdepartementet i Texas). Det hvite hus skriver at tobarnsmoren fikk en langt strengere straff en andre sentrale personer i svindelen. Presidenten har ikke benådet henne, men beordret at hun skal slippe å sone.

Mark Siljander: Tidligere republikansk kongressmedlem ble i 2012 dømt for å ha fjernet en veldedig organisasjon fra listen over organisasjoner mistenkt for å støtte terrororganisasjoner, skriver Star Tribune og Wikipedia.



Stephanie Mohr: Tidligere politikvinne som ble i 2001 dømt for å ha sluppet en politihund løs på en person etter at han hadde overgitt seg til politiet, skriver USA Today.



Gary Brugman: Grensevakten ble dømt for unødvendig voldsbruk overfor en person som krysset grensen ulovlig, skriver Star Tribune. Han sonet 27 måneder i fengsel.



John Tate og Jesse Benton: Begge jobbet for Rand Pauls (R) presidentvalgkamp, og ble i 2016 dømt for å ha forsøkt å skjule at de betalte tidligere senator Kent Sorenson for å støtte Paul, skriver Star Tribune. Paul stilte som president samtidig som Donald Trump. Begge sonet seks måneder hjemme og fikk i tillegg to år betinget fengsel.

Margaret Hunter: Hun er ekskona til tidligere kongressmedlem Duncan D. Hunter. Hun ble i august 2020 dømt til åtte måneders hjemmesoning for underslag av valgkampmidler sammen med sin eksmann. Han ble benådet 22. desember.

