Tyske medier: - Tuchel sparket i PSG

Den tyske avisen BILD melder at Thomas Tuchel er ferdig i PSG.

Saken oppdateres



BILD rapporterer på julaften at tyskeren har fått sparken som trener for PSG. Også Sky Tyskland melder om det samme. De skriver at Tuchel skal ha fått beskjeden sent onsdag kveld.

Sjokkbeskjeden kommer bare timer etter at Tuchel ledet sitt lag til en overbevisende 4-0-seier mot Racing Strasbourg.

Kanalen melder at PSGs sportsdirektør, Leonardo, ga Tuchel den knusende beskjeden onsdag kveld etter kampslutt - ganske nøyaktig fire måneder etter at tyskeren ledet de franske gigantene ut til Champions League-finale.

Sportsdirektør Leonardo skal ha gitt beskjeden til den tyske treneren som tidligere har trent Borussia Dortmund.

Paris-klubben ligger for øyeblikket på tredjeplass i Ligue 1. Ett poeng bak Lyon på toppen av tabellen.

Nå venter en tre uker lang vinterferie for PSG-spillerne, som antageligvis vil ha en ny sjef på plass innen deres neste oppgjør, mot St. Etienne.

Bild-journalisten som slapp bomben på julaften, Christian Falk, skriver nå at Tuchel allerede er klar for nye oppgaver:

- En av de beste tyske trenerne er nå klar for en ny utfordring i Premier League, og tagger samtidig både Manchester United og Arsenal i innlegget.

Tuchel har på drøye to og en halv sesong i Frankrikes hovedstad sikret storlaget seks titler, blant annet to Ligue 1-trofèer på rad

Ifølge den franske journalisten Mohamed Bouhafsi i RMC vil Mauricio Pochettino bli PSG sin nye trener.

The Mirror hevder å vite at grunnen til avskjedigelsen dreier seg om et kontroversielt intervju. Før onsdagens oppgjør mot Strasbourg uttalte Tuchel til medier i hjemlandet at han følte seg mer som en «sportspolitiker» enn manager i PSG, noe han etter kampen måtte utdype for franske Canal +.

- Jeg sa ikke at det handlet mer om politikk enn sport her, eller at jeg ikke synes det er gøy å trene mer. Det er ikke sant. Det er mulig det har blitt oversatt feil. Se på videointervjuet selv. Jeg sa bare at PSG er en unik klubb og at dette er en stor oppgave for meg. Det har alltid vært sånn, og det vil ikke endre seg, siteres Tuchel på.

