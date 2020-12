Disse får vaksine først: Oppfordrer eldre til å ikke reise til familien

Oslo kommune deler oversikt over hvilke sykehjem som får vaksine først.

Om bare fire dager starter vaksineringen på sykehjem i Oslo kommune.

- Vi er klare til å starte vaksineringen. På de fem første sykehjemmene i Oslo blir 429 beboere vaksinert i løpet av romjulen, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i en pressemelding julaften.

Han forteller at kartleggingen for alle sykehjem viser at en svært høy andel ønsker å bli vaksinert. Til nå har de fått inn 2049 svar og 95 prosent av beboerne ønsker vaksinen.

- Totalt er det rundt 3600 beboere på sykehjem i Oslo og vi håper andelen som ønsker vaksinen holder seg like høy når resten av svarene kommer, sier han.

Les også: Koronavaksine på vei til Norge

Ber eldre holde seg på sykehjemmet

Etter at beboerne på de første sykehjemmene har blitt vaksinert, følger de andre etter i to puljer - med oppstart 4. og 11. januar.

Alle som får covid-19 vaksinen skal revaksineres etter tre uker. Vaksinen vil imidlertid ikke ha effekt før etter en uke.

- Dersom det blir smitteutbrudd eller en uavklart smittesituasjon på et sykehjem kan vi bli nødt til å skyve på vaksinasjonstidspunktet for det sykehjemmet. For å redusere smitterisikoen oppfordrer vi beboere til ikke å reise hjem til pårørende i julen, sier Jagmann.

- Vi legger i stedet til rette for flere besøk for pårørende på sykehjemmene i julen innenfor de gjeldene smittevernreglene, sier han.

Les også: Vaksinert sykepleier sjokkert over kollegaer: - Det er jo helt vanvittig

Oversikt over oppstart for Covid-19-vaksinering:

Det kan bli endring i listen under dersom det blir en uavklart smittesituasjon på et av sykehjemmene eller ved utfordringer knyttet til logistikken rundt vaksinene.

Pulje 1 – oppstart 28. desember (alfabetisk rekkefølge)

- Cathinka Guldberg-senteret

- Ellingsrudhjemmet

- Lillohjemmet

- Vinderen bo- og servicesenter

- Økernhjemmet

Pulje 2 – Oppstart uke 1 (alfabetisk rekkefølge)

- Ammerudlunden Sykehjem

- Bekkelagshjemmet

- Fagerborghjemmet

- Hovseterhjemmet

- Ilahjemmet

- Jødisk bo- og seniorsenter

- Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

- Langerud sykehjem

- Madserudhjemmet

- Majorstutunet bo- og behandlingssenter

- Manglerudhjemmet

- Midtåsenhjemmet

-Nordberghjemmet

- Paulus sykehjem

- Romsås sykehjem

- Rødtvet Sykehjem

- Sagenehjemmet

- Smedstadhjemmet

- Sofienbergsenteret

- St. Hanshaugen omsorgssenter

- Stovnerskogen sykehjem

Pulje 3 - Oppstart uke 2 (alfabetisk rekkefølge)

- Abildsø sykehjem + østensjø

- Akerselva sykehjem

- Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

- Furusethjemmet

- Grefsenhjemmet

- Nordseterhjemmet

- Oppsalhjemmet, avd Stovner

- Silurveien sykehjem

- Ullernhjemmet

- Uranienborghjemmet

- Villa Enerhaugen

- Villa Skaar Kaialunden

- Vålerengahjemmet bo- og kultursenter

Smittestatus på Oslos sykehjem

Oslo kommune kommer også med oppdatert status med smitte på sykehjem og helsehus per 23. desember.

28 medarbeidere fordelt på 20 institusjoner er smittet med koronaviruset.



59 medarbeidere er i karantene.

To beboere sykehjem i Oslo er smittet med Covid-19

Les også: FHI om 2021: «Vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll»

Fra midten av mars måned er det gjennomført mer enn 13.000 tester av beboere og over 16.300 tester av medarbeidere, opplyser kommunen.

Reklame Norsk vinner av 310 millioner kroner i Vikinglotto