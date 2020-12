Nå kan Boris Johnson endelig slippe jubelen løs: - Avtalen er gjort

EU og Storbritannia har endelig kommet til enighet om handelsavtalen som vil gjelde når Storbritannia forlater EU ved nyttår.

Allerede tidlig på dagen kom de første signalene om at en avtale var innen rekkevidde og ville bli sluttført julaften. Etter flere forsinkelser kom varselet om at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og sjefforhandler Michel Barnier skulle orientere om utfallet klokken 15.55.

Siden britene formelt gikk ut av EU 31. januar i år, har de to partene forhandlet om en handelsavtale og det fremtidige forholdet mellom dem. Målet har vært å få på plass en løsning innen årsskiftet.

I forbindelse med utmeldingen ble det lagt inn en overgangsperiode. Fram til 31. desember skulle Storbritannia fortsette å være en del av de samme ordningene og avtalene som gjaldt før brexit. Det inkluderer deltakelse i EUs indre marked og tollunion. Også handelsavtaler med tredjeland har fortsatt å gjelde.

Utmeldingsavtalen fra sist vinter la opp til at den knappe overgangsperioden kunne forlenges med inntil to år, men det har britene konsekvent sagt nei til.

Oppildnet Boris Johnson

Bevegelsesfriheten mellom landene ble også bevart inntil videre. Fra årsskiftet må briter forholde seg til de samme reglene som reisende fra såkalte tredjeland når de besøker EU. Det samme gjelder EU-borgere som reiser til Storbritannia. Etter at avtalen var i boks, så var det en oppildnet Boris Johnson som la ut følgende på Twitter.

- Avtalen er gjort.

I en pressemelding fra britiske myndigheter legges det heller ikke skjul på jubelen.

– Alt britene ble lovet i folkeavstemningen i 2016 og i valget i fjor er innfridd med denne avtalen. Vi har tatt tilbake kontrollen over våre penger, grenser, lover, handel og fiskeområder, skriver britene og fortsetter:

– Avtalen er fantastiske nyheter for familier og bedrifter i alle deler av Storbritannia.

Forutsigbarhet for Norge

Statsminister Erna Solberg (H) mener brexitavtalen mellom EU og Storbritannia vil gi forutsigbarhet også for Norge.

– Jeg vil gratulere Storbritannia og EU med å ha blitt enige om en avtale for sitt fremtidige forhold. Dette er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge. En avtale vil gi forutsigbarhet for alle, også oss, sier statsminister Erna Solberg (H) i en kommentar.

– Nå må avtalen gjennom de formelle prosedyrene i Storbritannia og EU. Norge har på plass ordninger, enten midlertidige eller permanente, på en rekke områder, og er godt rustet for det som vil være en ny situasjon også for norske bedrifter og borgere, fortsetter Solberg.

Siden samtalene begynte i mars, har konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale vært de mest kompliserte punktene.

Fornøyd

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun er fornøyd med utfallet av brexitforhandlingene med Storbritannia.

– Vi har endelig nådd en enighet. Det var en lang og kronglete vei, men vi har en god avtale å vise til, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på pressekonferansen klokken 16 norsk tid.

– Det er en rettferdig og balansert avtale, og det var den riktige og ansvarlige tingen å gjøre for begge sier, la hun til.

- Lettet

NHO-sjef Ole Erik Almlid er lettet over nyheten om at EU og Storbritannia har blitt enige om en handelsavtale. Almlid mener det er viktig også for Norge.

– Det er svært bra at EU og Storbritannia endelig har blitt enige om en handelsavtale. Det hindrer en større økonomisk krise og gir forutsigbarhet for bedriftene om kjørereglene for handelen mellom EU og Storbritannia, sier Ole Erik Almlid.

– Storbritannia er Norges største mottaker av eksport, og det er viktig for oss at det går bra med britisk økonomi. Storbritannia er hardt rammet av korona og en «no-deal» med EU ville forsterket den økonomiske nedturen, understreker Almlid.

