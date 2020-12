Den norske MMA-profilen gjør alt for å holde liv i UFC-karrieren.

32-åringen har tre strake tap i verdens beste MMA-organisasjon, Ultimate Fighting Championship (UFC). Det er dramatisk for nordmannen, siden organisasjonen er kjent for å kutte utøvere «over en lav sko», hvis tapene begynner å hope seg opp. Meek gikk senest kamp i slutten av februar i år, bare noen uker før koronaviruset ble erklært for en pandemi. Da tapte han for den australske utøveren Jake Matthews i UFC Auckland som gikk av stabelen i New Zealand.

Les også: Meek-manager varsler UFC-samtaler etter tapet i skjebnekampen

Etter det har det vært en berg- og dalbane med ulike ting. Koronaviruset som har gitt restriksjoner for å konkurrere og trene, men Meek ble også far i sommer til sønnen Atlas, sammen med kjæresten Andriane Lafayette Skentos. De må imidlertid klare seg uten pappa og kjæreste i julen, fordi 32-åringen er i Las Vegas med et mål for øye.

- Må vinne

For noen uker siden sa den frittalende UFC-presidenten Dana White at "haugevis av fightere" ville bli kuttet før året er omme. Med tre tap er det dermed naturlig at Meek kan ligge tynt an, men det at utøveren er i Las Vegas for å trene bør være et godt tegn.

- Siden han er der, virker det som han er garantert minst én kamp til, sier Viasats UFC-kommentator og MMA-ekspert, Andreas Lagaard, til Nettavisen.

Les også: Emil Meek og Andriane Lafayette Skentos venter barn

I et følelsesladd innlegg på Facebook, skriver hovedpersonen blant annet følgende:

«Det er synd på Atlas og Andriane, som har sin første jul uten pappa. Men jeg må vinne, det er derfor jeg er her, for å vinne. Det er derfor dere heier på meg, fordi jeg ikke er helt normal. Tror jeg? Jeg vet ikke, hvorfor heier dere på meg? Egoistiske faen, meg altså. Dytt alt til side, all inn, all the way, go all the way. Det er en gave, å investere deg selv 100% til noe. Motivasjon er 20%, profesjonalitet og vilje er resten. ALLE får stemmene i hodet, stemmene som sier man skal gi seg, ta det litt rolig, hvorfor i dag ikke er rette dagen. Fuck det - vær proff. Ikke baser alt på følelser. Ha en plan, gjør det du skal gjøre. Min plan er å vinne, for meg selv, for Atlas, for Norge og for alle som heier på meg. God jul fra meg».

Hele innlegget til Meek kan du lese her:



Emil Weber Meek har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Tror at dette tidspunktet er aktuelt

UFC har vært en av de få sportsorganisasjonene som har holdt det gående med regelmessige stevner, siden koronapandemien brøt ut i mars. Nå har de imidlertid en jule-og nyttårspause til og med 16. januar.

- Det blir ikke noe kamp for ham før i februar, siden januar-kortene er i Abu Dhabi og ikke i Las Vegas, forteller Lagaard.

Les også: Her er MMA-Norges 50 beste proffutøvere gjennom tidene (+)

Abu Dhabi i De forente arabiske emirater har hatt flere UFC-kort siden i sommer på spektakulære «Fight Island», som rett og slett er et octagon-bur og kamparena på øya Yas Island, øst for Abu Dhabi. De kortene er imidlertid ganske fullbooket, med blant annet comebacket til superstjernen Conor McGregor, 24. januar.

-Hvor viktig er Meeks neste UFC-kamp?

- Den er helt avgjørende for UFC-karrieren. Det er derfor han satser alt i Las Vegas nå, sier Lagaard.

- Hvem kan være potensielle motstandere for Meek?

- Mike Perry, Niko Price, Michel Pereira, Khaos Williams og Khamzat Chimaev kunne alle vært fine motstandere for Emil, hevder MMA-eksperten.

Reklame Norsk vinner av 310 millioner kroner i Vikinglotto