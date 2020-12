71 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – 23 færre enn snittet de sju foregående dagene

Det er registrert 71 nye koronasmittede i Oslo det siste døgnet. Det er 23 færre enn gjennomsnittet de sju foregående dagene, som var 94 smittede per dag.

Totalt er det nå registrert 1.205 smittetilfeller i hovedstaden de to siste ukene. Fredagens tall viser hvor mange som ble registrert som smittede på julaften. Lille julaften ble det registrert 91 tilfeller, en nedgang fra 115 dagen før.

63 prosent av dem som ble registrert som smittet julaften var kvinner.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Samme dag forrige uke ble det registrert 117 smittetilfeller.

Bydelene Stovner og Bjerke har det høyeste smittetrykket. Lavest smittetrykk er det i Ullern.

I bydel Stovner er det registrert 561,3 smittede per 100.000 innbyggere de to foregående ukene. Deretter følger Bjerke med 317,2, mens Søndre Nordstrand og Grorud har 296,3 og 285,1 smittede per 100.000 innbyggere.

I bydel Ullern er smittetallet 43,4 per 100.000 innbyggere, mens det er 50,7 i Nordre Aker og 64,3 i Sagene. For sistnevnte bydel går tallet noe opp fra dagen før.

