1. juledags Premier League-rykter

Julaften er overstått, men Premier League-klubben ønsker å gi supporterne flere harde pakker i år. Her er dagens Premier-League rykter.

Vi starter i Manchester hvor Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal være lysten på en ny midtstopper, og spilleren han ønsker skal ifølge Telegraph 28-åringen David Alaba. Kontrakten til Bayern München-spilleren går ut til sommeren.

Arsenals Ainsley Maitland-Niles skal være ønsket av den spanske storheten Atlético Madrid, og det skal være snakk om en låneavtale i januar, melder DailyMail.

Mer Premier League, for Manchester City og Tottenham sikter seg inn på Atalantas 29 år gamle nederlender Marten de Roon, melder 90 min. Midtbanespilleren har vært i den italienske klubben siden 2017.

Tidligere denne uken kom ryktene om at Barcelona har innledet samtaler med Arsenal-midtstopper Shkodran Mustafi, men det skal ifølge Mundo Deportivo være feilinformasjon.

Så mer Manchester United. DailyMail melder at Chelsea skal ha kastet seg inn i kampen om det ecuadorianske talentet Moises Caicedo. 19-åringen, som spiller i Independiente del Valle, har vært ryktet til Ole Gunnar Solskjærs lag i flere dager.

Manchester United har også blitt koblet til AC Milans Hakan Çalhanoglu den siste tiden, men nå ønsker den italienske serielederen å beholde spilleren. Trener Stefano Poli ønsker at klubben signerer ny kontrakt med den tyrkiske 26-åringen, melder Goal.

Det skjer ting utenfor Premier League også. For etter tyske Thomas Tuchel fikk sparken i franske PSG, skal Real Madrids plan om å signere Kylian Mbappé tatt en vending. AS melder nå at det vil bli vanskeligere for spanjolene å signere den 22 år gamle angriperen nå som Tuchel er sparket.

