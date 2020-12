Gnistrende V75-omgang med finaler på Solvalla

Solvalla byr på en av årets fineste V75-omgang lørdag, og det skal altså kjøres finaler. Det betyr at de fleste kommer med ambisjoner, og det skal svært lite til før det skreller til i løpene. Du blir vel med oss i jakten på storcashen lørdag?

Sendingen starter klokken 14.00 / V75-1 er i gang klokken 16.20

Solvalla byr på en helt fantastisk V75-omgang lørdag, og det skal altså kjøres finaler. Mange har hatt siktet sitt instilt på nettopp denne løpsdagen, og mange kommer å kjøre med klare ambisjoner. Vi var lenge i tenkeboksen på hvem vi skulle gå for som lørdagens beste banker, og valget vårt stod mellom 13 Racing Brodda, 1 Very Kronos, og 10 Vikens High Yield. Vi jakter de store kronene på lørdag, og klemmer til med 13 Racing Brodda som den beste bankeren. Vi er nemlig veldig inne på at den vil avgjøre løpet sitt på speed, og den må være spillbar i omgivelser som dette. ALL IN!

Her er lørdagens V75-tekst:



V75-1 : 13 Racing Brodda – Har vi en veldig feeling for i innledningsløpet, og tror bestemt den slår til som en godbit. Gikk en sterk sluttrunde mot eliten sist, og vi hadde 11,6 s 1000m på klokken med krefter igjen. Er ekstremt vass på SPEED, og mot flere hester som bare er sterk kan det bli dønn riktig å komme på lette bein i sluttrunden. At det heller ikke er et fullt felt er kun et stort pluss. Sko på alle fire trives den med, og det er faktisk på den balansen den har vunnet flest løp. Blåser alt?



10 Exaudio Vici – Er bare sterk, og har derfor stor fordel av distansen. Trykket seg tidlig til tet sist, og siden ble det enkelt. Et slikt opplegg blir det ikke denne gangen, og her skal den virkelig få slite for en ny seier. Favoritten kan naturligvis vinne, men vi tror uansett langt mer på vår tipsener. 5 Ufo Jet – Var ute av taktene på startsiden sist, men siden ble det riktig, og den knep seieren på streken. Gangen før passerte den mål med krefter igjen. Er i toppform, trives på distansen, og er løpets outsider.

Vår rangering : A : 13 B : 10-5-6 C : 2-1-4-9-11-8-12-7-3

V75-2 : 4 Morotai Degato – Spennende løp med få sjanseløse. Vår ide holder toppform, og spurtet meget sterkt etter litt hinder underveis i tåken sist. Gikk da pigg i mål, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Gangen før ble den for stri i tet, og kusken dro luften ut av den da. Er best med ryggløp, og med klaff er den helt klart skrellaktuell. 2 Trumpie – Vant enkelt fra tet sist, og var fin for dagen. Er en OK hest i grunnlaget, men vi er uansett usikre på hvor bra denne egentlig er. Blir TUNGT spilt på lørdag, men vi nøyer oss kun å plukke den med som en gardering.



8 Thai Knight – Fikk aldri sjanse sist, og kom til mål med litt krefter igjen. Leverte en sterk sluttrunde nest sist, og er i en fantastisk bra form. Dette er en dårlig finale, og Thai Knight gjør seg ikke bort i omgivelser som dette. En Björn Goop i superform får sjansen, og ingen må bli overrasket om den godeste Goop skreller igjen. Ellers er det verdt å merke seg at 6 Vicar går med BIKE, og det har den gjort en gang tidligere. Da vant den…

Vår rangering : A : 4-2 B : 8-6-9 C : 3-5-10-11-1-7

V75-3 : 1 Very Kronos – Har vært fantastisk god i høst, og radet opp med råsterke løp. Moste alt fra dødens sist, og jogget altså 11,7/2140ma. Er veldig kjapp ut, og uten galopp så er den ikke sjanseløs på tet. Vi hadde banket den fra spor 4-5, men innersporet er sjansebetont, og det øker også galopprisikoen. Taper neppe feilfritt, og er en veldig motivert favoritt.



3 Disco Volante – Trakk seg mye fra tet nest sist, mens den sist holdt lekestue fra tet. Elsker Solvalla, trives ekstremt godt på denne årstiden, og skulle den komme seg foran så blir den ikke enkel å plukke ned. 12 Nadal Broline – Har fått to helt nødvendige blåsere i kroppen etter et lengre avbrekk, og blir stadig bedre. Skulle det bli hard kjøring så er Nadal Broline spennende, og selv fra et kaldt spor er den tidlig aktuell. Bak der ranker vi 4 Esprit Sisu/7 Sevilla som begge er gode nok å vinne om Very Kronos skulle rote det til for seg.

Vår rangering : A : 1 B : 3-12-4-7 C : 5-9-10-6-11-8-2

V75-4 : 8 Saga Doc – Vi prøver oss med en fra dypet her, men Saga Doc er god nok å skrelle om det bare klaffer litt underveis. Den spurtet meget sterkt etter hinder på veien tredje sist, og kom da til mål med krefter igjen. Nest sist stod den 40m bak 2 Kali Smart, og er 20m billigere ute kontra den nå. Satt da bom fast som fulltanket på 13,0/2180mv. Sist avsluttet den i overlydsfart etter hinder på veien, og gikk pigg i mål. Er normalt travsikker, og sporet burde den takle. Skreller med flyt? 2 Kali Smart – Forsvarte seg meget bra mot bedre hester enn dette sist, og er i en veldig bra form. Kommer seg trolig gratis til tet nå, og da vil den lede dette lenge. DOBBELT A-VALG!



12 Devs Daffodil – Ble trykket ned til under 2x flesket i Frankrike sist, men der måtte den nøye seg med kun en 3-plass. Er noe bedre uten sko, og nå er det altså sko på alle fire som gjelder. Blir kun en outsider for oss da dette ikke er noen enkel oppgave. Bak der ranker vi 11 Orlando som var helt rå nest sist, mens det ble et feil opplegg sist. Kan komme om den bare får de gode ryggene å gå i underveis.

Vår rangering : A : 8-2 B : 12-11-5 C : 13-9-3-7-4-1-6

V75-5 : 5 Eddy West – Har sett helt fantastisk ut på slutten, og vi håper/tror den tar seg av denne finalen. Kjørte seg tidlig til tet sist, og var overlegen. Gangen før havnet den på vingel, og ble bakket ned i køen. Leverte en TUNG sluttrunde, og blåste inn til en enkel seier via 11,2 s 800m med masse krefter igjen. Utvikler seg helt strålende, og den må ha en meget god sjanse i denne finalen. SPILLES!



6 Gardner Shaw – Er en annen hest med flott form, og den holdt sikkert unna etter en rask avslutning sist. Gangen før vant den enkelt fra tet, og da viste klokken 11,2 s 800m. Er en ordentlig topphest i grunnlaget, og den blir skummel om den får gå med i rygger. Motbudet. 1 Astronascente Zac – Vant enkelt fra tet sist, og er veldig bra på sitt beste. Er dog ikke helt stabil, og den svinger i prestasjonene. Leder lenge om den har en toppdag. 2 Oracle Tile – Tapte kun knepent for knallgode Vitro Diablo sist, og leverte da en ordentlig bra sluttrunde i 13-fart. Har MYE inne, den har fått to løp i kroppen etter pause, og er trolig ytterligere forbedret til denne starten. Er også meldt med BIKE, og det gjør det ikke mindre spennende. Regnes fra et perfekt spor bak bilen.

Vår rangering : A : 5 B : 6-1-2 C : 9-11-4-3-8-7-12-10

V75-6 : 5 Van Gogh Z.S. – Er veldig bra, men husk på at den har tjent raske kroner gjennom 2020, og at den ikke møter et veldig enkelt selskap i denne finalen. Fullførte solid på en god tid sist, og formen er OK. Kan muligens bli sluppet til tet, og da er dette hesten å slå. Skulle den få svar er den sårbar.



1 Miracle Tile – Tok en fortjent seier sist etter at den har levert mange gode løp på slutten. Er veldig kjapp i vei, men best i rygg. Adielsson velger derfor ryggen på favoritten? Det kan dog bli dønn riktig med luker på oppløpet… 11 Merritt – Er en undervurdert traver, men er knallgod, og har tatt store steg i 2020. Spurtet ned stallkompisen 4 Algott Zonett etter pause sist, og var solid direkte. Er normalt enda bedre på lørdag, og den må passes med Kihlström i «jollen». Bak der ranker vi 4 Algott Zonett / 10 Beartime som begge har flott form, og som begge kan vinne med klaff.

Vår rangering : A : 5 B : 1-11-4-10-7-2 C : 12-3-9-6-8

V75-7 : 10 Vikens High Yield – Har imponert noe kolossalt etter den kom inn på stallen til Robert Bergh, og har radet opp med seire. Var med på tøff kjøring innledningsvis sist, trykket seg til tet, og vant ganske så enkelt etter en sluttrunde i 12-fart. Gangen før blåste den inn til seier fra andre utvendig, og da gikk oppløpet i under 10-fart. Står i en veldig god rygg fra start her, den vil komme fint gjennom, og det kan fort komme en ny seier i denne finalen.



3 Dom Perignon – Er på vei mot formen, den står spennende til, og er brennkvikk fra start. Fra tet/eventuelt rygg leder blir den skummel for noen og enhver med luker på oppløpet. Fullførte bra på en noe krevende bane sist, og er altså på riktig vei. 9 Franklin Face – Er en annen som er på riktig vei, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Står i en meget god rygg fra start, den kan komme fint gjennom, og er ikke borte om det løser seg til slutt. Outsideren. 2 Night Brodde – Er variabel, men best i tet, og nå velger man nok å kjøre den foran. Har den da en av sine bedre dager så vil den lede dette veldig lenge.

Vår rangering : A : 10 B : 3-9-2-6-1 C : 8-4-5-12-11-7