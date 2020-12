Manchester City bekrefter: Walker og Gabriel Jesus korona-smittet

Manchester City bekreftet fredag formiddag at to av deres spillere, og to fra støtteapparatet er smittet av Covid-19.

Dette skriver klubben i en pressemelding på sine hjemmesider. Det er Kyle Walker og Gabriel Jesus, sammen med to i støtteapparatet, som har testet positivt for viruset. Både Walker og Gabriel Jesus spilte senest mot Arsenal på tirsdag denne uken, og Jesus scoret ett av målene i 4-1-seieren i ligacupen. Manchester City skriver videre at personene det gjelder må gjennom en periode isolasjon etter den britiske protokollen, før de kan komme tilbake i trening. Klubben møter Newcastle på Etihad Stadium i lørdagens oppgjør på Boxing Day, men må dermes klare seg uten sin høyreback og spiss.