– I år har det vært en veldig annerledes høytid, skriver prinsesse Märtha Louise på ettårsdagen for Ari Behns død.

Prinsessen la sent første juledag ut en melding om dette på Instagram.

– I dag har vi feiret livet hans, vi har grått over tapet av ham og hvor sterkt vi savner ham, skriver hun.

Hun sender også tanker til alle dem som sliter i jula.

– Vi at du er elsket. Vit at du trengs. Vit at du fortjener den hjelpen du kan få. Vær så snill å spørre om hjelp. Vær så snill å fortelle hvordan du har det, skriver prinsesse Märtha Louise.

(©NTB)

