Pfizer etter vaksineankomst: – Samarbeidet godt med norske myndigheter

Sissel Lønning Andresen i Pfizer er i likhet med mange andre glad for at koronavaksinen har ankommet Norge. Hun takker norske myndigheter for samarbeidet.

– Pfizer har samarbeidet godt med norske myndigheter for å få på plass logistikken fram til vi står her i dag. Det har vi jobbet med i mange uker, sa Pfizers administrerende direktør i Norge til NTB. Pfizer og Biontech står bak vaksinen som brukes av Norge og EU-landene. Første leveranse ankom Norge lørdag morgen. – Det har vært en lang prosess. Det har ikke vært bekymringer, men mange detaljer på plass før vi kan stå her i dag og ta imot de første vaksinebussene, sa Andresen. Andresen understreker at selskapet kommer til å følge godt med på eventuelle bivirkninger som oppstår. De vil bli lagret i en internasjonal database, slik at de blir raskt tilgjengelig. – Det kommer også de land som tar imot vaksinene. Bivirkninger vil bli meldt inn til myndighetene i det enkelte land. Det kan gjøres enten til lege eller direkte til helsemyndighetene, opplyste hun. (©NTB)

