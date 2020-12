Poengdeling da Leicester tok imot Manchester United på Boxing Day

Bruno Fernandes så ut til å sikre United-seier, men så dukket Jamie Vardy opp.

LEICESTER - MANCHESTER UNITED 2-2:

Det endte med poengdeling da nummer to og tre på tabellen møttes til dyst 2. juledag på King Power Stadium.

Manchester United gikk opp i ledelsen ved to anledninger signert Marcus Rashford og Bruno Fernandes, men Harvey Barnes og Jamie Vardy sørget for at også hjemmelaget fikk med seg to scoringer.

Leicesters utligning til 1-1 kom etter et noe tamt press fra Uniteds midtbanespiller Scott McTominay, noe også tidligere klubblegende Paul Scholes tydelig mente.

- Jeg synes at Scott McTominay tar sosial distansering litt for bokstavelig der, sa Scholes til BT Sport.

United best i gang

Allerede etter ett minutt kom United til kampens første store målsjanse. Bruno Fernandes fant en helt fri Rashford inne i feltet, men engelskmannens hodestøt var av det svakere slaget. Dermed slapp Leicester med tidlig skrekken.

Halvveis ut i første omgang var imidlertid Rashford sikker da han ble spilt gjennom, ikke overraskende, av samme portugiser. Alene med Kasper Schmeichel sendte Uniteds nummer 10 rødtrøyene i ledelsen.

Med det var 23-åringen den tredje yngste Manchester United-spilleren til å nå 50 Premier League-scoringer for klubben.

Utligning

Noen minutter senere var Fernandes nok en gang i begivenhetens sentrum, men denne gangen mistet han ballen langt inne på egen banehalvdel etter hardt press fra Wilfred Ndidi. James Maddison fikk etter hvert satt opp Barnes utenfor 16-meteren, som banket inn reduseringen.

- En herlig skuddteknikk, sa Nils Johan Semb om Barnes' avslutning.

Ett kvarter ut i den andre omgangen fikk Rashford en ny stor mulighet til å sende gjestene tilbake i ledelsen da han kom alene med Schmeichel, men denne gangen reddet den danske målvakten mesterlig.

Poengdeling

Tolv minutter før fulltid var derimot Fernandes sikker da han fikk sjansen alene med Leicesters målvakt, etter å ha blitt spilt gjennom av innbytter Edinson Cavani.

- Det der er suverent fra Cavani som spiller gjennom Fernandes, og en rolig avslutning fra portugiseren, skrev James Ducker i The Telegraph på Twitter etter scoringen

Noen minutter senere var imidlertid utligningen fra Leicester nok en gang et faktum. Ayoze Perez fant Vardy inne i feltet som pirket inn scoringen.

Dermed endte storoppgjøret på King Power Stadium 2-2.

