Vardy stoppet Manchester Uniteds rekordjakt

Manchester United kunne tangere rekorden for antall borteseirer på rad i Premier League, men Leicesters superspiss Jamie Vardy satte sent inn 2-2.

I en tøff bortekamp mot Leicester så det ut som at Bruno Fernandes nok en gang hadde avgjort til fordel for Manchester United. Men få minutter etter dukket Vardy opp og sørget for uavgjort.

Marcus Rashford ga United ledelsen etter 23 minutter, men Harvey Barnes scoret på et langskudd like etterpå. Lagene var dermed like langt til pause.

Som så mange ganger før så det ut til at Bruno Fernandes skulle bli redningsmannen for Manchester United, da han et snaut kvarter før slutt var sikker alene mot keeper, men Vardy hindret Uniteds fra deres ellevte strake borteseier i Premier League.

Med ny borteseier hadde United tangert rekorden til byrival City fra 17/18-sesongen og Chelseas elleve seirer på rad fra 08/09-sesongen.

Istedenfor stopper rekken på ti, og Solskjær menn får en tøff oppgave med å komme tilbake på vinnersporet i neste bortekamp. 17. januar venter mektige Liverpool på Anfield, bortebanen United sist tapte på. Før det venter fire hjemmekamper i liga og cup.

