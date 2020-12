NRK ber Magnus Carlsen fjerne reklame: - Dette kom overraskende på oss

Sportssjefen i NRK er ikke fornøyd.

NRK sender romjulssjakk med Magnus Carlsen med reklame for et utenlandsk bettingselskap i bakgrunnen. Det vil NRK at Carlsen fjerner.

Mens Carlsen og internasjonale sjakkstjerner spiller sin romjulssjakk, er det en reklame for et utenlandsk spillselskap i bakgrunnen. Det ber NRK Carlsen gjøre noe med.

– Vi er i kontakt med dem nå, for dette kom litt overraskende på oss. Vi har bedt om at det ikke skal være denne typen reklame, og jeg er ikke fornøyd med det, sier sportssjef i NRK, Egil Sundvor, til VG.

Spillselskapet er en av Carlsens hovedsponsorer, og er fremtredende på en reklameplakat bak Carlsen når han filmes i romjulsturneringen NRK sender.

Turneringen arrangeres av Carlsens selskap Play Magnus.

– Vi disponerer en del plasser, og spillerne har anledning til å ha private sponsorater fra sin bakvegg. Han spiller ikke fra Norge, og har den på bakgrunnen der han sitter, så dermed er det å betrakte som arenareklame, sier turneringsdirektør Arne Horvei, og bekrefter at det er en dialog om å fjerne reklamen. (©NTB)

