Den første koronavaksinen i Norge settes på et sykehjem

Det bekrefter helsedepartementet overfor NTB.

Helsedepartementet har besluttet at den første vaksinen skal settes på et sykehjem i Oslo allerede søndag, mens den ordinære vaksineringen går i gang mandag.

I første omgang er det sykehjemsbeboere som skal vaksineres. I tillegg til Oslo får Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler vaksinedoser fra den første leveransen. Disse starter vaksinering mandag.

De første 10.000 vaksinedosene kom til Norge 26. desember og blir fordelt på rundt 5.000 personer, som får én dose nå og én dose om tre uker, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi er veldig glade for at vaksinen er på plass og at vi nå kan begynne å vaksinere i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Ankom lørdag morgen

Lørdag morgen ankom lastebilen med de første dosene Ullevål sykehus i Oslo. 9.750 doser av vaksinen, utviklet av Pfizer og Biontech, skal nå fordeles på sju østlandskommuner.

– Dette er en veldig viktig dag for Norge, og jeg er glad for at vi nå har fått vaksinen, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB lørdag morgen.

– Det er en stor dag vi har ventet spent på helt siden dette begynte for ett år siden, la hun til.

– Veldig godt å se

Også statsminister Erna Solberg sier det er «veldig godt» å se at de første vaksinene er trygt fremme i Norge.

– Denne dagen har vi har sett fram til lenge. Nå starter den store og lange jobben med å vaksinere folk slik at vi sakte, men sikkert kan ta hverdagen tilbake, sier Solberg.

Fordi vaksinen gis i to doser med noen ukers mellomrom, sendes kun halvparten av vaksinene ut av gangen før den andre dosen sendes ut noen uker senere.

Vaksinen må tas i to doser med 21 dagers mellomrom for å gi full effekt. Undersøkelser fra Pfizer viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

