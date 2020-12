Etter to strake tap i ligaen, tror vi Tottenham slår tilbake med en trepoenger søndag kveld når laget møter formsvake Wolverhampton på bortebane.

Kveldens godbit fra Premier League søndag er oppgjøret mellom Wolverhampton og Tottenham. Etter to strake tap i ligaen, er det på høy tid med en Spurs-seier igjen!

Wolverhampton - Tottenham B 2,15 (spillestopp 20:10)

Wolverhampton har tapt tre av sine siste fire og har 2-0-3 siste fem. Totalt har det blitt 20 poeng etter 14 kamper (6-2-6), noe som plasserer de gule og svarte på 11. plass på tabellen før det tøffe juleprogrammet tar fatt for deres del. Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-2 i en kamp som ble spilt like før jul i fjor, mens de slo tilbake og vant 3-2 da de gjestet Spurs på deres nye stadion i mars like før koronautbruddet. Otto og Jimenez er begge fortsatt ute, mens Dendoncker er usikker.

Tottenham tok seg greit videre til semifinalen i ligacupen onsdag da et reservepreget Stoke fra nivået under ble slått 3-1 på bortebane. Dermed venter Brentford i semifinalen like over nyttår. Etter en flott start og tabelltopp i Premier League, har det nå blitt 0-1-2 på de siste tre og en 6. plass på ligatabellen med 25 poeng, seks poeng bak Liverpool som topper. Sist helg skuffet de med å tape 0-2 hjemme mot Leicester. Lo Celso og Tanganga mangler, mens det er usikkert om Bale blir klar.

Vi tror Tottenham reiser seg etter to strake ligatap og vinner i kveld. B.

