Sveriges statsminister: - Et lys i mørket

Søndag starter EU-landene massevaksinasjon mot korona. Sveriges statsminister Stefan Löfven hyller arbeidet med å utvikle en vaksine.

– For kun ett år siden var covid-19 ukjent. I dag begynner vaksineringen mot covid-19 i hele Sverige og i EU, sa statsministeren i en video på regjeringens nettsider.

– Vaksinen er et lys i mørket, la han til.

Löfven understreket også at 2020 har vært et krevende år, men at smittebegrensningstiltak vil fortsette å gjelde i neste år.

Sveriges statsminister ba nylig svenskene om å ta seg sammen:



– Faren er ikke over. Vi må fortsette å følge myndighetenes anbefalinger, som å holde avstand og vaske hendene. Vi skal holde ut. Litt til, la statsministeren til.

