Svein (67) fikk første koronavaksine i Norge

Statsminister Erna Solberg var med digitalt og innledet seansen med en liten tale.

- En dag vi har ventet på siden 12. mars. Det er en seier for vitenskapen at vi har en vaksine så raskt. Det er også en enorm logistikk-operasjon å komme i gang, men i dag starter vi. I løpet av det neste halvåret er målet å vaksinere de fleste i Norge. Dette er en frigjøringsdag, for å frigjøre oss fra dette viruset. Når vi har en vaksine, kan vi ta hverdagen tilbake igjen, uttalte Solberg.

- I dag skal vi sette den første av forhåpentligvis 10 millioner vaksiner i Norge, fortsatte hun med henvisning til at vaksinen består av to doser med tre ukers mellomrom, la hun til.

- God følelse

Hun kom også med en liten oppmuntring til Andersen før han skulle få vaksinen.

- Svein, du er vår første. Jeg håper at du synes det er fint. Vær så god, bare å sette i gang. Vi har egentlig ingen tid å miste, la Solberg til.

Og Andersen var ved godt mot etter å ha fått koronavaksinen.

– Det føles litt rart. Jeg blir nesten som en historisk person. Det er jo en god følelse egentlig. Nesten som da første mann, Armstrong, gikk på månen, sa Andersen etter å ha fått det første stikket, som også vekte latter hos de oppmøtte.

Nå venter en ny dose om tre uker før han er skikkelig vaksinert.

- Jeg har ikke merket noen reaksjoner enda, sa Andersen rundt 30 minutter etter å ha fått vaksinen.

Han er imidlertid klar på at det kan komme noen bivirkninger.

- Jeg har hørt om muskelsmerter, sa Andersen.

- Blir lang

Byrådsleder Raymond Johansen snakket om at dette var en gledens dag, men advarte om at ting er langt ifra over.

- Veien til dette er helt over, blir lang. Men dette er starten på slutten, selv om det er lenge igjen, så har den første vaksinen kommet. Det skal vi glede oss over. Følelsen det gir meg, er unsa Johansen.

Han var også veldig glad for at vaksinen blir rullet ut først i Oslo.

- Oslo er episenteret, og vi har fortsatt tøffe måneder fremover. Det er fortsatt for høy smitte i Oslo, sa byrådslederen.

Ellingsrudhjemmet

Beboer Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo blir den første som får koronavaksinen i Norge. Etter planen skjer det klokka 12. Det er fagsykepleier Maria Golding på Ellingsrudhjemmet som skal sette vaksinen.

Lege Ingvild Glende Svanstrøm er også med på prosessen. Statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) deltar digitalt.

Starter mandag

I første omgang er det sykehjemsbeboere som skal vaksineres. I tillegg til Oslo får Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler vaksinedoser fra den første leveransen. Disse starter vaksinering mandag.

De første 10.000 vaksinedosene kom til Norge 26. desember og blir fordelt på rundt 5.000 personer, som får én dose nå og én dose om tre uker, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi er veldig glade for at vaksinen er på plass og at vi nå kan begynne å vaksinere i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Fakta om vaksiner mot koronaviruset i Norge * Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper. * Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes. Folkehelseinstituttet (FHI) står for innkjøpet. * En vaksine utviklet av Pfizer og Biontech ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember. De første dosene kom til Norge 26. desember. Vaksinasjonen startet 27. desember. * Før nyttår kommer det 35.000 doser til Norge, mens det er ventet at 40.000 doser skal komme i ukentlig i ukene etter nyttår. Det er satt en prioriteringsrekkefølge for hvem som får vaksine først. * Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal barn IKKE vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta. * Det er kommunene og sykehusene som gjennomfører vaksineringen. De har allerede erfaring med massevaksinering fra de årlige influensavaksinene. * I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler. (Kilder: FHI, NTB)

Ankom lørdag morgen

Lørdag morgen ankom lastebilen med de første dosene Ullevål sykehus i Oslo. 9.750 doser av vaksinen, utviklet av Pfizer og Biontech, skal nå fordeles på sju østlandskommuner.

– Dette er en veldig viktig dag for Norge, og jeg er glad for at vi nå har fått vaksinen, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB lørdag morgen.

– Det er en stor dag vi har ventet spent på helt siden dette begynte for ett år siden, la hun til.

Camilla Stoltenberg forteller at nordmenn kan ikke senke skuldrene enda:

