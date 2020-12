Skiskytter Marte Olsbu Røiseland kåres til verdens beste kvinnelige sportsutøver i 2020 av den franske storavisa L'Equipe.

Røiseland er første nordmann og første skiskytter som troner øverst på L'Equipes kåring av verdens beste idrettsutøvere.

Formel 1-verdensstjernen Lewis Hamilton kåres til beste mannlige utøver.

L'Equipe påpeker at Røiseland har tatt steg for steg på sin vei til verdenstoppen, uten å lage for mye støy. Røiseland vant alt som var å vinne i VM i vinter.

Skiskyting er blitt en stor idrett i Frankrike etter at Martin Fourcade i en årrekke har vært verdens beste skiskytter.

