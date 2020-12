Håp om vellykket valg i Niger

Tross et blodig jihadistopprør, kan nigerere søndag gå til urnene for å avlegge stemme i det som mange håper blir et fredelig presidentvalg i Nigeria.

President Mahamadou Issoufou, som ble valgt i 2011, går av frivillig etter to femårsperioder. Dersom valget er vellykket, kan dette bli den første fredelige maktovertakelsen i Niger. I sine 60 år med uavhengighet har landet vært herjet av vold og konflikt. Det rangeres som verdens fattigste land av FNs Indeks for menneskelig utvikling. – Jeg forventer at den nigerianske presidenten setter sikkerhet, helse, framskritt og demokrati først, sa 37 år gamle Aboubakar Saleh til nyhetsbyrået AFP i hovedstaden Niamey. (©NTB) Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget Valg

Krig/Konflikter

Terrorisme

Politikk Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her