Det oser store kroner i kveldens V75-omgang

Flere av løpene i kveldens V75-omgang er VIDÅPNE, og her går det mot store kroner til de med riktig V75-rekke! Vi jakter V75-suksess med to bankere...

Lerum med V75-systemfullklaff på Umåker 25. desember

Undertegnede kom ikke til mål på de flate bongene denne fredagen, men ALT av systemer satt (fire andeler a Kr.1 495, fire andeler a Kr.1 000, ti andeler a Kr.400, tyve andeler a Kr.200, og 20 andeler a Kr.300). Disse systemene betalte ut fra Kr.11 913 til Kr.12 057,-. En siste info bong (fire andeler a Kr.750 ) satt også som den skulle, og den betalte ut Kr.12 864,-.

I V4-spillet til samme bane suste de fleste V4-bongene inn, og prisene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Disse betalte ut Kr.4 243 hver seg.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Sendingen begynner klokken 17.00 / V75-1 begynner klokken 19.30



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Spillerne blir virkelig satt på en ordentlig prøve i kveldens V75-omgang på Romme. Flere av løpene er mildt sagt åpne, og det vil overraske mye om det ikke kommer et par saftige skreller i denne omgangen. Vi banker to favoritter, men selv om disse skulle innfri så tror vi på STORE KRONER! 10 Let's Go Ernie (V75-2), og 11 Våler Nikolai (V75-4) bankes på de flate bongene. På systemene nøyer vi oss med Våler Nikolai som alenestrek. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 11 Rocky Tilly – Her vil det bli en voldsom «bøtt» mellom favorittene, og det kan derfor bli veldig riktig å komme bakfra i et løp som dette. Vår ide holdt unna fra tet sist, men var noe tung, og hadde godt av det løpet. Pleier å dukke opp der fremme, den har ingen problemer å gå med sko på alle fire, og trives dessuten på denne banen. Kommer på lette bein til slutt? SPILLES! 5 Give Me Ten – Er en tetløper av rang, og den gjør sine klart beste løp når den kommer foran. Vant enkelt fra tet sist, og formen er veldig bra. Har startet åtte ganger på denne banen, og aldri vunnet, men fra tet i kveld, ja, da kan det endelig være duket. 8 Chapuy – Følger bilen fra start, den har blitt strøket inn et spor, og den kan blåse til tet ned på den første svingen. Rapportene på den er fine etter pause, og Lindblom kommer nok til å teste den hardt fra start. Outsideren. Disse tre hestene skiller seg klart ut.

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-andeler til Romme, og prisene er fra Kr.50 til Kr.1 495,-.



V75-2 : 10 Let’s Go Ernie – Har funnet superformen, og den vant utrolig enkelt med masse krefter igjen sist. Trives veldig godt med sko på alle fire, og pleier dessuten å gjøre det skarpt på denne banen. Motstanden er med få unntak billig, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være svært gode. Velger man å spekulere mot favoritten så frykter vi mest 13 Mcgarret og 11 Solkattens Chiron som begge duger godt i omgivelser som dette.

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-andeler til Romme, og prisene er fra Kr.50 til Kr.1 495,-.



V75-3 : 7 On Track Piraten – Var oppløftende i hendene til Magnus Djuse sist, og var positiv toer bak Disco Volante da. Glem heller ikke at den slo Racing Brodda som imponerte veldig på lørdag. Er ikke like hard i skallen sin lengre, men pleier å gjøre solide løp på denne tiden av året, og motstandsmessig kan den ikke få en enklere oppgave. Motivert favoritt! Vi blir dog ikke overrasket om det skreller til i dette svake eliteløpet, og vil varsle for både 9 Super Zantos (10,7 s 800m sist), og 10 Västerbo Grosbois (klart bra sist). Begge disse har fortsatt igjen litt hardhet i kroppen sin, og det er aldri feil i et løp som dette…

Her kan du kjøpe deg inn i våre V75-andeler til Romme, og prisene er fra Kr.50 til Kr.1 495,-.

V75-4 : 11 Våler Nikolai – Har vært helt fantastisk bra i år, og er på vei mot eliten. Ble brukt litt feil sist, men var uansett stor i nederlaget, og falt med flagget til topps. Er billigere ute i kveld, og får den bare gå med i rygger så kan den umulig bli enkel å stå i mot til slutt. Vi liker dessuten skarpt at Adielsson har fått kjenne på den, og det kommer den superdyktige kusken til å utnytte maks i kveld. Lar seg rett og slett ikke stoppe? Velger man å spekulere mot favoritten så er naturligvis en formtoppet 10 Don Viking spennende. Magnus Djuse opp på den viste seg å være en perfekt kombo i løpet femte sist. Var da knallgod treer, og kun slått med et par tideler av Åsrud Vilja på tiden 22,8/2140ma.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-5 : 9 Double Formula – Her er det VELDIG åpent, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår tipsener var kun et 8-valg når dette tipset ble lagt ut (omsetning 2,1 milloner), og det mener vi er 100% feil. Havnet utvendig leder nest sist, presset på ned mot siste sving, men så kom galoppen. Fungerte dog ikke som best den dagen, og det var grunnen til galoppen. Sist spurtet den meget sterkt etter et passivt opplegg, og fungerte også betydelig bedre i aksjonen. Kusken har hatt et meget bra år, man står i et spennende smygspor, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt! 3 Father Of Sun – Var et 11-valg når dette tipset ble lagt ut, og også det mener vi er helt feil. Har nå fått to løp i kroppen i ny regi, og den har vært bra ved begge anledninger. Avsluttet skarpt sist, og møtte da betydelig bedre hester enn dette (Eddy West vant). Husk også på at den har overrasket i V75’en tidligere i år… MÅ TAS PÅ ALVOR FRA ET PERFEKT SPOR!

V75-6 : 3 Be My Valentine – Her kan naturligvis 2 Essie Gonzales være en «sikker vinner» i debuten for Katja Melkko. Kommer med et godt rykte fra Finland, og gjør ikke dårligere løp. Vi vil dog se denne en gang i Sverige, og også se hvordan den håndterer et trangt spor i volten. Vår ide er helt uspilt, men må bare prøves med et slikt spinnvilt kuskepluss. Fra Petter Lundberg til Magnus Djuse er nemlig MANGE METER! Be My Valentine er dessuten bedre enn raden, og slett ikke verst. Sist ble den sittende bom fast som fulltanket. PASSES MOT EN IKKE VELDIG TØFF GJENG! 9 M.T.Ooogaachaka – Dette er en annen tenkbar skrell. Så veldig fin ut i debuten for Emilia Leo sist, og holdt knepent unna fra tet da (13,4 s 800m). Er normalt mye forbedret, og er slett ikke så verst på sitt beste. PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-7 : 3 Take It Easy Tour – Fullførte fint sist, og tapte ikke med mye. På klokken stod det 12,8 s 800m. Gangen før avsluttet den bra, og det mot gode hester. Har fått fire løp i kroppen etter pause, den står i et nydelig spor bak bilen, og skal passes i hendene til Jepson. 7 Jacoby Keeper – Er feltes beste hest, men kusken er blant de dårligste. Kjører han for å vinne, som han gjorde sist, ja, da har favoritten en stor sjanse. Dog kan Witasp plutselig ikke kjøre fra start, og da er favoritten i trøbbel. Vi hadde banket med toppkusk, men kan ikke gjøre det med Witasp. 10 Alien Hill – Hadde uttur sist, og det meste ble feil da. Var god til seier på en knallgod tid nest sist, og har en god del inne når den fungerer som best. Løpets outsider.