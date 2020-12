Engelsk virusvariant er påvist hos to reisende til Norge

Det muterte viruset har blitt påvist i Norge, opplyser FHI.

Folkehelseinstituttet har i dag påvist den engelske virusvarianten hos to personer som kom til Norge fra Storbritannia i desember.

FHI opplyste først at begge ble testet etter at de utviklet symptomer, men instituttet har nå fjernet dette fra pressemeldingen.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner for personer som får påvist den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i pressemeldingen.

Det er foreløpig bare i deler av England man vurderer at varianten kan ha bidratt til rask vekst i epidemien, ifølge FHI. Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette.

I Danmark har viruset vært til stede i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle varianten spiller for smittespredningen, forteller Vold og fortsetter:

– De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten.

Av personvernhensyn vil FHI ikke gi ut opplysninger om de reisendes nasjonalitet, kjønn, alder, bosted, reiserute, reisedato eller testekommune.

Nettavisen har tatt kontakt med FHI for å få oppgitt fylke, men fått til svar at instituttet heller ikke gir ut dette.

FHI informerer om at de har styrket overvåkingen av endringer i virus for å oppdage den engelske virusvarianten og eventuelle andre nye virusvarianter som kan ha endret smittsomhet eller andre egenskaper. Det er også iverksatt ekstra tiltak ved grensene for å redusere risiko for ytterligere introduksjon av det nye viruset og andre virus.

Det britiske medisinske tidsskriftet BMJ påpeker at det så langt ikke er noe som tyder på at det muterte viruset er mer dødelig eller at det har gjennomgått så store endringer at behandlingsmåter eller vaksiner påvirkes.

