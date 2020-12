Denne spilleren gir Guardiola hodebry

Pep Guardiola vurderer å starte med Sergio Aguero for første gang siden oktober. City trenger ham i det som blir en vanskelig kamp mot Everton på Goodison Park.

Manchester City-manageren er desperat etter å få Sergio Aguero tilbake på banen, men Guardiola holder igjen for å forsikre seg om at argentineren ikke går på en ny skadesmell.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Aguero har vært skånsomt brukt i de siste kampene etter å ha operert kneet i sommer og at han pådro seg en strekkskade i oktober.

Manchester City-angriperen har vært på benken i de fire siste kampene, men Guardiola innrømmer at han vurderer å starte med 32-åringen i mandagens kamp.

- Vi har diskutert om vi skal bruke Sergio fra start. Vi trenger ham, sa Guardiola etter kampen mot Newcastle, ifølge Manchester Evening News.

- Vi trenger ham, absolutt. Men vi må være forsikte. Vi kan ikke gjøre det vi har gjort tidligere. Da har han kommet tilbake og blitt skadet igjen. Vi må fortsette å styre hvor mange minutter han spiller, men jeg så at han var i slag sist. Jeg elsker den fyren, sa Guardiola, selv om Aguero ikke har scoret i de ti siste Premier League-kampene.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

City mangler allerede Gabriel Jesus og Kyle Walker før turen til Goodison Park etter at de testet positivt for covid-19, men Kevin De Bruyne er i troppen til bortekampen mot Everton som ligger på andreplass. Den kampen kommer mindre enn 48 timer etter at belgieren spilte 90 minutter mot Newcastle.

Everton - Manchester City - U 4,40 (spillestopp mandag kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Engelsk, Premier League. Everton klatret opp til andreplass på Premier League-tabellen etter seieren mot Sheffield United på Boxing Day. Scoringen til Gylfi Sigurdsson ti minutter før slutt mot the Blades gjorde at the Toffees har fire strake seire i den engelske toppdivisjonen.

De har kun sluppet inn ett mål i denne perioden.

Carlo Ancelottis menn kan med seier mot City ta tre hjemmeseire på rad for første gang siden mai 2019.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Fem strake tap mot City

Men Manchester City har vært en ekkel motstander for Everton. The Toffees har tapt de fem siste kampene mot Pep Guardiolas mannskap. Det er den lengste tapsrekken for Everton mot City på 121 år i toppdivisjonen.

Manchester City har begynt å finne formen etter en skuffende start på sesongen. De slo Newcastle 2-0 hjemme på Etihad.

Onsdag er det ca 32 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det betyr at de lyseblå er ubeseiret i de ti siste kampene på rad i alle turneringer. De står med syv seire og tre uavgjorte. Likevel er 26 poeng på 14 kamper den svakeste poengfangsten på ti år.

City liker seg på Goodison Park. De har vunnet de tre siste Premier League-kampene der med 8-2 i målforskjell. Everton har kun vunnet to av de siste 16 kampene mot City i alle turneringer.

Det er gode muligheter for at City kan ta sin tredje seier på rad for første gang denne sesongen, men de får det ikke lett.

Guardiolas største tap

Pep Guardiola har nemlig ikke bare gode minner fra Goodison Park. 0-4-tapet til Manchester City mot Everton i 2017 er fortsatt det største tapet til Guardiola som manager på toppnivå.

Everton har samme spillerne tilgjengelig som vant mot Sheffield United. Det gjør at de har begrenset med muligheter til å rotere på laget.

Richarlison er ute på grunn av en hjernerystelse, mens James Rodriguez, Allan, Lucas Digne og Fabian Delph er alle utilgjengelige.

Lørdag er det Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Manchester City er ventet å gjøre flere endringer på laget, selv om Gabriel Jesus og Kyle Walker er i isolasjon etter å ha testet positivt for koronaviruset.

Ilkay Gundogan måtestes før kampen etter å ha fått en smell mot Newcastle, men Eric Garcia er fortsatt på skadelisten.

Manchester City har de tre siste sesongene vært laget som har scoret flest mål i Premier League, men denne sesongen har de slitt foran mål. Seieren mot Newcastle var bare tredje gang på de tolv siste kampene at Pep Guardiolas lag scoret mer enn ett mål.

City er solide defensivt

Til gjengjeld har City vært bedre defensivt enn på lenge. De har holdt nullen 13 ganger i alle turneringer denne sesongen. Det er mer enn noe annet lag i de fem største ligaene i Europa.

I seks av de første 15 kampene til Everton har det stått uavgjort til pause. Everton har også holdt nullen i tre av de fire siste kampene. City på sin side har holdt tett bakover i fem av de seks siste, og i to av de fire siste kampene har det stått uavgjort til pause.

Guradiola har kun møtt Ancelotti tre ganger tidligere. Det har endt med to tap og én seier.

Lørdag er det Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

City har kun vunnet to av de siste seks bortekampene, og vi tror heller ikke at de vinner på Goodison Park - med eller uten Sergio Aguero fra start. Samtidig virker City såpass solide bakover at vi ikke tror at de taper mandagens match.

Manchester City har spilt 1-1 i to bortekamper denne sesongen, og de har spilt uavgjort i fem av 14 kamper så langt. Kanskje vi får enda en 1-1-kamp? 4,40 i odds på uavgjort frister iallfall mest her.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset