Carragher med klar beskjed til Klopp: - Må gjøre noe

Etter Joel Matips skade mot West Bromwich, mener Carragher nå at Liverpool er nødt til å gå ut på handletur i januar.

På stillingen 1-0 til Liverpool måtte nok en gang en av klubbens midtstoppere ut med skade, da Joel Matip fikk en kjenning i lysken omtrent en time ut i oppgjøret.

Det er som kjent ikke første gang denne sesongen at en stopper hos ligalederen pådrar seg skade, og det er heller ikke første gang at den kamerunske forsvarsspilleren sliter med noe.

Les også: Scholes raser mot Solskjærs avgjørelse: - Håper vi ikke ser det igjen

Carragher: - Stor bekymring

Den tidligere Liverpool-stopperen Jamie Carragher, som selv spilte 737 kamper for rødtrøyene mellom 1997 og 2013, mener nå at Jürgen Klopp ikke har noe annet valg enn å handle når overgangsvinduet åpner i januar.

- Det er en stor bekymring, men ingen ny bekymring. Joel Matip kommer ikke til å spille hver kamp fra nå og ut sesongen. Man visste det før dagens (søndagens) skade, og det er derfor de må signere noen i januar, sier Carragher.

- Jeg mener ikke at de skal hente inn en til 70 millioner pund, en som Virgil van Dijk - men en som kan komme inn å gjøre at Liverpool ikke bare sitter igjen med to unge midtstoppere. De må, de må gjøre noe i januar, er klubblegendens klare beskjed.

Les også: Ekspert med klar tale etter spekulasjoner om Salah: - Han er kynisk

Klopp: - Åpenbart ikke så bra

Etter kampslutt forteller selv Klopp det han vet om skaden som Matip pådro seg mot West Bromwich.

- Joel sa til meg at han kjente noe i adduktorene (innsiden av låret), og det er åpenbart ikke så bra.

- Jeg er ikke sikker på hvor seriøst det er nå, men det var seriøst nok til at han måtte forlate banen, sier Klopp.

Tyskeren påpeker at Matip har gjort sakene sine bra den siste tiden i fraværet av Virgil van Dijk og Joe Gomez, og at de nå bare må vente å se om også kameruneren må tilbringe tid på sidelinjen fremover.

- Han var i veldig god form igjen. Men vi kan ikke endre det og vi må akseptere det og gå videre, sier Liverpool-sjefen.

Oppgjøret mot The Baggies endte som kjent 1-1, og neste kamp for Liverpool er nå onsdag 30. desember.

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget