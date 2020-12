Mistenkt døde i Nashville-eksplosjonen

Bekrefter meldingene det siste døgnet.

En mann som er mistenkt for å ha detonert bomben i Nashville 1. juledag døde selv i eksplosjonen, det bekrefter statsadvokaten til nyhetsbyrået AP søndag kveld norsk tid.

Levninger av mannen ble funnet i nærheten av bilen. DNA-tester har vist at dette er den samme mannen som er siktet i saken. Myndighetene sier at de ikke tror flere personer var involvert.

De går foreløpig ikke nærmere inn på hva som kan ha vært motivet bak handlingen, ifølge AP.

Lørdag kveld skrev amerikanske medier at en 63 år gammel mann som skal være av interesse i saken, var blitt identifisert i forbindelse med eksplosjonen. Videre meldte blant annet CNN at politiet mente eksplosjonen kan ha vært et resultat av en selvmordshandling.

Politiet fastslo fredag at eksplosjonen i en bobil i sentrum av Nashville tidlig på morgenen samme dag ikke var en ulykke, men en villet handling. Tre personer ble skadd. I minuttene før eksplosjonen, gjallet det en stemme fra et høyttaleranlegg i bobilen om at den kom til å eksplodere. Rundt 40 bygninger ble skadd i sentrum av Nashville.

