Mandagens Premier League-rykter

Stjernespiller kan bli for dyr for Manchester United, mens Spurs vurderer en gammel kjenning.

Manchester United skal ha trukket seg ut fra kampen om å hente David Alaba (28) fra Bayern München, melder The Athletic.

På Old Trafford frykter man at Alaba blir for dyr å hente inn, til tross for at den anvendelige østerrikeren kan bli tilgjengelig for en gratis overgang til sommeren. Forsvarsprofilen skal også være på ønskelista til blant andre Real Madrid.

En spiller som ser ut til å havne i Manchester United er derimot Moises Caicedo (19). Unggutten skal være innstilt på å fullføre overgangen til en verdi av drøyt 52 millioner kroner i januarvinduet.

Journalisten Fabrizio Romano påpeker at United fortsatt har kontroll på Caicedo-situasjonen, men foreløpig ikke har tatt en endelig beslutning. Midtbanespilleren fra Ecuador spiller for Independiente del Valle i hjemlandet, og skal også stå på notatblokka til blant andre Chelsea og Brighton.

Tottenham vurderer å hente tilbake Christian Eriksen (28) fra Inter, hevder Calciomercato. Dansken ble solgt fra Spurs til milanoklubben i januar, men har ikke innfridd forventningene i Serie A.

Arsenal håper Juventus slår til på et tilbud om å låne Mesut Özil (32) det siste halvåret av tyskerens kontrakt på Emirates. Det melder blant andre Tuttosport, som også hevder at Arsenal skal være villig til å betale store deler av lønna til Özil for å få en avtale til å skje.

Samtidig håper Arsenal å vinne et kappløp mot Manchester City og Bayern München, der en kontrakt med Brightons høyreback Tariq Lamptey (20) er vinnerpremien. Dette skal ifølge Daily Mirror bli aktuelt dersom Héctor Bellerín (25) bestemmer seg for å dra hjem til barndomsklubben Barcelona.

Manchester Citys unge midtbanespiller Phil Foden (20) blir mer og mer frustrert over mangelen på spilletid, skriver Telegraph. England-spilleren var ventet å få en viktigere rolle i City-mannskapet denne sesongen, men sviktende resultater har bidratt til at Foden har fått færre sjanser enn han hadde sett for seg.



Paris Saint-Germain og avtroppende trener Thomas Tuchel skal være enige om en sluttavtale. Som rapportert tidligere i jula, blir tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino etter alt å dømme Tuchels erstatter.

Ifølge Bild kan Tuchel være aktuell for å overta Frank Lampards managerjobb i Chelsea. Den tyske treneren skal ha vært i kontakt med klubbeier Roman Abramovitsj allerede før han ble ansatt i PSG i mai 2018.

West Hams Declan Rice (21) har vært en av Lampards høyest prioriterte ønsker på overgangsmarkedet i lang tid. Hammers-manager David Moyes håper nå at den engelske landslagspilleren kan overtales til å vende tommelen ned for byrival Chelsea, og heller skrive under på en ny West Ham-avtale. Det rapporterer Daily Mail.

Liverpool-profilen Georginio Wijnaldum (30) kommer til å bestemme seg for om han vil forlenge med klubben i løpet av kort tid. Det skriver The Guardian.

