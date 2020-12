FHI i ny risikorapport: - Vil før eller senere spre seg i Norge

Hevder at det kun er et spørsmål om tid.

I en ny risikovurdering advarer Folkehelseinstituttet om at nye varianter av koronaviruset, deriblant det muterte viruset fra England og en ny variant påvist i Sør-Afrika, vil spre seg i Norge.

- Vårt råd er at mål og prinsipper for regjeringens strategi bør ligge fast: Epidemien skal holdes under kontroll slik at helsetjenestens kapasitet ikke overbelastes. Hvis og når disse mer smittsomme variantene får større utbredelse i landet, vil det kreve mer å holde dem under kontroll, sier avdelingsdirektør Line Vold i den siste risikorappporten fra FHI.

- Kommer før eller siden

FHI skriver også at den nye virusvarianten fra England vil være en trussel mot Norge etter hvert.

- Vi regner det som sannsynlig at varianten fra England er mer smittsom og at den før eller senere vil spre seg i Norge, sier Line Vold.

Og hun legger til:

- Konsekvensene av dette avhenger av hvor godt vi klarer å bringe spredningen under kontroll.

Strategien fremover

Det viktigste fremover blir å forsinke spredningen av de nye variantene, slik at man skåner de i risikogruppene så langt det lar seg gjøre.

- FHI råder til å forsinke introduksjon og spredning av variantene i Norge så lenge som mulig med tiltak som ikke har helt urimelig tiltaksbyrde. Dette vil gi kommunene bedre tid til å vaksinere de med størst risiko for alvorlig sykdom og død, bygge enda bedre kapasitet for smittesporing og testing og målrettede tiltak, samt gi sykehusene bedre tid til å oppskalere kapasitet for intensivbehandling dersom det skulle bli nødvendig, står det å lese i risikorapporten.

- Vanskelig å vurdere

FHI frykter også at de nye virusvariantene vil forsinke vaksinasjonsprosessen.

- Sannsynlighet for at det oppstår varianter der vi får redusert vaksineeffekt er vanskelig å vurdere nå, men konsekvensene vil potensielt kunne være store fordi det vil sette oss tilbake tidsmessig.

- Den nye teknologien for vaksiner gjør at vi potensielt kan endre vaksinene og målrette dem mot nye varianter, men det vil ta noe tid å gjøre disse endringene og vil derfor gi forsinkelser selv om vi ikke vil settes helt tilbake til utgangspunktet igjen, forklarer Vold.

