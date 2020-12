Mjøndalen klare for Eliteserien etter vanvittig drama mot Sogndal

Mjøndalen er klare for Eliteserien etter utrolig kvalikdrama.

MJØNDALEN-SOGNDAL 3-2

INTILITY ARENA (Nettavisen): Årets siste fotballkamp i norsk fotball, på den rekordsene datoen 28. desember, stod mellom Mjøndalen og Sogndal på Intility Arena i Oslo mandag kveld.

Etter en dramatisk kvalifiseringsfinale er det klart at Mjøndalen spiller i Eliteserien i 2021.

Eirik Bakkes mannskap snudde kampen i løpet av et minutt mot slutten av den andre omgangen etter scoringer av Akor Adams og Thomas Kristoffersen, men like før slutt utliknet Mjøndalen.

Syv minutter på overtid avgjorde de også kampen og sikret fornyet kontrakt i Eliteserien. Markus Nakkim stanget inn 3-2 etter nok en dødball.

- Ubeskrivelige scener. Det er syke scener, ropte Asbjørn Myhre på kommentatorplass.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen lot tårene strømme på etter å ha berget plassen igjen - på nærmest utrolig vis.

- Jeg har aldri opplevd maken. Hver høst har det vært spenning i Mjøndalen, men så jævlig har det aldri vært før. Vi har hatt fire, fem, seks kamper hvor vi har måttet vinne. Vi har vært døde og begravet, før vi har fått vekket liv igjen og vi har kommet oss på beina og vunnet akkurat når vi måtte. Vi tok 0-1 i Trondheim og da tenkte jeg at vi har en sjanse. Så klarte vi det mot Aalesund, før dette. De dagene og timene før denne kampen er ikke for folk flest, det er jævla belastende, sier han til Eurosport.

Kontrasten kunne ikke vært større for Sogndal-trener Eirik Bakke.

- Vi fortjente så mye bedre etter en god annenomgang. Så vet vi at de er gode på dødball, og vi blir smågutter i boksen. Det er skuffende, sier han.

Tidlig scoring

Sogndal fikk kampens første halvsjanse da Daniel Eid la an til et skudd etter en rask kontring. Avslutningen skled av foten til den offensive vingbacken.

Kort tid etter tok Mjøndalen ledelsen etter en dødball. Et innlegg fra Martin Ovenstad traff Ole Amund Sveen. Midtbanespilleren stusset ballen mot den lengste stolpen hvor Sondre Liseth angrep ballen. Angrepsspilleren kom ikke borti ballen, men han gjorde nok til å sette ut Sogndals keeper Renze Fij som måtte konstatere at ballen trillet rolig via stolpen og i nettet.

Den tidligere Sogndal-spilleren Sveen straffet dermed gamleklubben.

Ved halvspilt førsteomgang rotet Sogndal-keeper Fij det nesten ordentlig til. Et svakt utkast ble snappet av Ovenstad som avsluttet i en høy bue over keeperen. Nederlenderen maktet med nød og neppe å slå ballen til corner.

- Ballen bare datt ned i hodet på meg. Vi visste at Sogndal er svake på dødball, det er noe vi har hatt fokus på, sier Sveen til Eurosport i pausen.

Stygg hodesmell: - Ekle bevegelser

Endre Kupen jobbet frem en tidlig sjanse til Sogndal like etter pause, men avslutningen fra rundt 16 meter fikk han aldri ordentlig dreis på.

Mjøndalen fikk en dobbeltsjanse etter en corner ti minutter etter pause. Dommer Tom Harald Hagen blåste etterhvert av etter at en Sogndal-spiller lå nede med en smell i hodet.

Eirik Bakkes menn valgte å ikke spille ballen tilbake til Mjøndalen, noe som skapte sterke reaksjoner både på benken og blant bruntrøyene på banen. Etter 65 minutter oppstod det en stygg situasjon da Eid og målscorer Sveen dunket sammen i en duell.

En Mjøndalen-corner endte med at begge spillerne ble liggende. Verst så det ut til å gå utover Eid som blødde kraftig fra ansiktet.

- Han ser ordentlig groggy ut. Det var ekle bevegelser, kommenterte Asbjørn Myhre hos Eurosport

Det var tydelig at begge slo seg kraftig, men Sveen var kort tid senere tilbake på banen.

Eid derimot ble erstattet av Akor James Adams.

Like etter fikk Sogndal er stor mulighet etter et frispark som ble lempet inn i feltet. Mjøndalen fikk renset unna i panikk.

- Vi kan se fortvilelsen i øynene til Sogndal-spillerne, uttalte Bengt Eriksen på ekspertplass.

Straffe og utlikning

Med i overkant av ti minutter igjen gikk innbytter Adams i bakken. En hodeløs takling av Markus Nakkim endte med et soleklart straffespark.

Adams var selv sikkerheten selv fra merket og utliknet til 1-1.

Sekunder senere var kampen snudd totalt da en annen innbytter dunket til fra langt hold. Thomas Kristoffersen dunket ballen i mål via Makani.

Dermed hadde Sogndal snudd kampen etter noen elleville minutter.

- Har du sett! Innbytter Thomas Kristoffersen, et hestespark fra nord!, ropte Asbjørn Myhre.

To minutter før slutt utliknet Mjøndalen til 2-2. Nok en gang var det Sveen som gjorde det for Vegard Hansens menn etter et hjørnespark.

- For en historie, sa Myhre vel vitende om at tomålscoreren har en fortid hos motstanderen.

Reprisen viste at scoringen skulle ha vært avblåst for offside, men det brydde Mjølndalen seg fint lite om i jakten på ny Eliteserie-kontrakt

