Flere smittetilfeller i City-leiren: Kampen mot Everton utsettes

Det bekrefter de lyseblå mandag.

Klubben skriver at det er kommet en rekke nye positive koronatester i tillegg til de to som allerede var kjent andre juledag.

Det betyr at kveldens kamp mot Everton er utsatt.

Kyle Walker og Gabriel Jesus måtte begge stå over kampen mot Newcastle på Boxing Day som følge av å ha blitt smittet av koronaviruset, og nå skal smitten ha spredt seg ytterligere i Pep Guardiolas mannskap.

Nå opplyser City at ytterligere «et antall» personer har testet positivt på viruset. Klubben skriver videre i en uttalelse at det fryktes at ytterligere spillere, personer i støtteapparatet eller andre kan bli smittet.

Storklubben stenger nå også sitt treningsanlegg for en periode, inntil nye tester er gjennomført av alle i klubben. Det er ikke kjent når treningsaktiviteten vil bli gjenopptatt.

De aktuelle spillerne som er smittet vil nå gå i isolasjon. Den varer i minst ti dager. Dermed vil de aktuelle spillerne være uaktuelle for klubbens kommende kamper.

Manchester City skal etter planen møte Chelsea på bortebane 3. januar. Tre dager deretter er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United motstander i ligacupen.

