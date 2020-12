Mjøndalen berget plassen i Eliteserien etter kvalifiseringsdrama

Markus Nakkim ble matchvinner sju minutter på overtid da Mjøndalen slo Sogndal 3-2 i kvalifiseringsfinalen om plass i neste års eliteserie i fotball mandag.

Kampen i Oslo ble en berg-og-dalbane for de involverte. Mjøndalen ledet, før Sogndal snudde kampen. Deretter kom Mjøndalen igjen tilbake.

Mjøndalen var piggest i åpningsminuttene og tok ledelsen ved Ole Amund Sveen tidlig i 1. omgang.

Utover i 2. omgang tok Sogndal over dirigentpinnen og sendte bølge på bølge mot bruntrøyene.

Med 13 minutter igjen av ordinær tid spente Nakkim bein på Akor Adams, og dommer pekte på krittmerket. Sosha Makani fikk en hanske på ballen, men klarte ikke å stoppe utligningen.

Minuttet senere var Sogndal igjen på full fart mot Mjøndalen-buret. Tomas Kristoffersen vartet opp med en suser fra hjørnet av 16-meteren og sørget for 2-1 til Eirik Bakkes menn.

Like før slutt raget Sveen høyest etter en Mjøndalen-dødball og skapte balanse i kampen igjen med pannebrasken.

Da finalen var langt inn i tillagt tid headet Nakkim via en Sogndal-spiller og i mål, og sørget for at Mjøndalen er sikret fornyet kontrakt i Eliteserien.

(©NTB)

