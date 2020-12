Åtte personer som er mistenkt for bånd til IS, er pågrepet i Nord-Makedonia, opplyser landets innenriksdepartement.

Politiet oppdaget våpen, ammunisjon og sprengladninger da de aksjonerte på flere adresser mandag.

De åtte er mistenkt for å ha planlagt terrorangrep med mål om å skape usikkerhet og frykt, ifølge innenriksdepartementet. De ble pågrepet i Skopje og Kumanovo.

Etterforskningen skal ha pågått i månedsvis.

Pågripelsene kommer mindre enn to måneder etter at en IS-tilhenger med makedonsk-albansk bakgrunn gjennomførte et terrorangrep i Wien.

(©NTB)

