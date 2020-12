Her ruller han ut den drepte Tinder-daten sin i en koffert

Ble funnet drept en drøy uke senere.

Nye videoopptak fra overvåkningskameraer, publisert av News.com, viser hvordan den nå dømte drapsmannen Jesse Kempson (28) triller to kofferter inn i en heis på et hotell i New Zealand.

I den ene kofferten lå det imidlertid ikke klær, men liket av 22 år gamle Grace Millane. Se videobildene øverst i saken.

Dro på Tinder-date, ble drept

Bare timer tidligere hadde Kempson kvalt Millane på et hotellrom han leide, etter at de to hadde møttes via datingappen Tinder.

Drapet fant sted 1. desember 2018, men det er først 22. desember de nye videoopptakene, samt publiseringen av navnet til drapsmannen har blitt frigjort.

I videoopptaket ser man videre at Kempson triller koffertene i hotellets lobby, før han transporterer den 22 år gamle jentas lik vekk.

News.com skriver at Millanes lik ble begravd i en grunn grav, i et skogsområde utenfor byen Auckland.

Ifølge avisen har det nå også blitt kjent at Kempson bare åtte måneder før drapet voldtok en annen jente han hadde møtt på Tinder. Framgangsmåten hans hadde også den gang vært den samme, fått i jentene alkohol, og så tatt de med tilbake til hotellrommet sitt.

Jenta hadde sagt nei til å ha sex med Kempson, som deretter voldtok henne mens hun lå på sengen. Hun skal ha tiet om voldtekten helt til hun kjente han igjen da han ble tiltalt for drapet på Millane.

Seksuelt overgrep

Kempson skal også ha utsatt kjæresten sin for seksuelt overgrep over en lengre tidsperiode.

Disse detaljene ble holdt tilbake i frykt for at juryen skulle forhåndsdømme han i saken for drapet på Millane. Nå er han imidlertid dømt også her.

News.com skriver at Kempson er dømt til 17 år i fengsel for drapet på Millane. I tillegg er han dømt til 11 års fengsel for voldtekt og seksuelt overgrep, men han soner begge dommene samtidig.

