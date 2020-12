Helsetopp i England advarer mens sykehusene igjen fylles opp

- Landet vårt befinner seg igjen i stormens øye idet en ny bølge med koronavirus feier over Europa og vår nasjon, uttalte sjefen for det britiske helsevesenet, Simon Stevens under et besøk på et vaksinasjonssenter, melder Sky News.

Les også: Tyskerne skeptiske til at pandemien er over neste år

Her roste han helsearbeidere, der mange har opplevd å miste familiemedlemmer, venner og kolleger.

- Mange er forståelig nok redde, frustrerte og trøtte, uttaler Stevens, som likevel hadde et budskap om at ting vil bli bedre i 2021:

- Vi tror at sent på våren, med stadig påfyll av vaksine, vil vi ha klart å tilby covid-19-vaksine til alle utsatte grupper.

Ifølge medisinsk direktør for NHS England, Yvonne Doyle, er det fare for at sykehusene blir overbelastet, melder NTB.

Storbritannia registrerer for tiden rekordmange nye koronatilfeller, og innbyggerne må leve med strenge restriksjoner. I England er flere koronasyke innlagt på sykehus enn noensinne før. Bildet er tatt i London 22. desember. Storbritannia registrerer for tiden rekordmange nye koronatilfeller, og innbyggerne må leve med strenge restriksjoner. I England er flere koronasyke innlagt på sykehus enn noensinne før. Bildet er tatt i London 22. desember.

Også i Wales og Skottland er det bekymring for at sykehusene blir fylt til bristepunktet med koronapasienter.

Storbritannia registrerer for tiden rekordmange nye koronatilfeller. I England er flere koronasyke innlagt på sykehus enn noensinne før.

Antall pasienter som behandles for covid-19, var tirsdag steget til 21.286, ifølge britiske myndigheters koronastatistikk på nett. Det høyeste antall som tidligere er registrert, var rundt 19.000 i april.

I hele Storbritannia ble det mandag registrert 41.385 nye smittede. Det var første gang tallet var over 40.000.

Les også: Spania lager register over dem som avviser koronavaksinen