Med bare et par dager igjen kan Meteorologisk institutt slå fast at 2020 er det varmeste året som er målt i Norge siden målingene startet for 120 år siden.

Året har så langt hatt en gjennomsnittstemperatur som ligger rundt 2,5 grader over normalen, ifølge Meteorologisk institutt. Normalen er gjennomsnittet over de 30 årene fra 1961 til 1990. – Som tallene viser, har 2020 vært et veldig varmt år, dette gjelder spesielt vinteren. Det er dessverre ikke overraskende at vi setter nye varmerekorder, sier klimaforsker Hans Olav Hygen. Den forrige rekorden ble satt i 2014 med gjennomsnittlig 2,2 grader over normalen. (©NTB) Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har romjulssalg Vær

Klimaendringer